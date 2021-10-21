Уфа, 21 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в Башкирии вводить не планируют. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин на совещании с членами правительства страны поддержал инициативу об объявлении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, решение о ведении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября является очень важным и своевременным.

По его мнению, это будет способствовать разрыву цепочки социальных заражений, при этом медорганизации смогут сформировать дополнительные ресурсы и запасы для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что в результате члены оперативного штаба приняли решение не вводить в Башкирии дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября.

«По итогам работы штаба принято решение, что по состоянию на 20 октября дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в республике вводить не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы.