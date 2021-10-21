Улан-Удэ, 21 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 135 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано более 61,5 тыс. случаев инфицирования. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 52,9 тыс. пациентов, в том числе 240 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 21 октября, числятся 10,2 тыс. человек.