Оренбург, 21 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Промышленном районе Оренбурга больница не обеспечивала бесплатными лекарствами детей-инвалидов, детей младше трех и детей до шести лет из многодетных семей, чем нарушила законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Лекарства

После выявленного нарушения в адрес главврача клиники последовало представление прокурора. В настоящее время документ удовлетворен, виновные понесли наказание.

«Нарушения устранены: дети обеспечены лекарственными препаратами, а 12 медработников, ответственных за соблюдение данного требования закона, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала старший помощник прокурора Оренбургской области Анна Филиппова.