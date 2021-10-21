Москва, 21 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве ветки железной дороги к Эльгинскому угольному месторождению в Якутии должен быть решён до 1 декабря 2021 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Железная дорога

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Ответственный за исполнение поручения — председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Под его руководством будет оценена экономическая целесообразность проекта строительства железной дороги.

Предполагается, что железнодорожная ветка даст возможность увеличить экспорт угля на зарубежные рынки. Ранее этот вопрос обсуждали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения (Якутия) до Охотского моря (Эльга — Чумикан), а также строительство там порта оценивается в 97,1 млрд рублей. 37,3 млрд рублей будет стоить непосредственной железная дорога, 28,4 млрд рублей будет потрачено на закупку и доставку на место подвижного состава, ещё в 31,4 млрд рублей обойдётся строительство порта у посёлка Чумикан.