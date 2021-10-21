Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. На двух жителей Камчатки 1979 и 1977 годов рождение возбуждено уголовное дело за легализацию крупной суммы денег, которая была похищена у мэрии Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в краевом СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Следователи расследуют также уголовное дело по статье мошенничество, в рамках которого установлено, что подозреваемые действуя по доверенности от частного охранного агентства при пособничестве чиновника похитили у мэрии более 42 млн рублей, которые были выплачены в рамках исполнения 109 контрактов по охрани 37 объектов.

Похищенные деньги подозреваемые легализовали через счета аффилированных предпринимателей. Всего им удалось отмыть не менее 7 млн рублей.

Обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель строительной организации Благовещенска ответит перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Подрядчик сэкономил на строительстве дороги, уложив более тонкий слой асфальта, чем было необходимо по договору.