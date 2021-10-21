Пекин, 21 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате взрыва газа в ресторане в китайском городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке страны, 21 октября сообщают на своем сайте власти городского района Хэпин.

Luc Viatour Взрыв

Ранее сообщалось об одной жертве ЧП. Еще по меньшей мере 31 человек пострадал. Все они доставлены в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в жилом доме на юге Шотландии произошел взрыв, из-за которого пострадали двое детей и двое взрослых. Пострадавших госпитализировали.