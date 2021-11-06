Вариант коронавируса AY.4.2, обнаруженный в Великобритании, начинает распространяться по миру. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «Дельта». В Институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу не исключают, что новый штамм может распространяться на 10−15% быстрее по сравнению с классической версией «Дельта». В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Так, более миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, заявили в минздраве страны. При этом в ряде стран принимаются меры по возобновлению привычной работы в разных сферах. Так, власти Кубы заявили о постепенном возобновлении деятельности в секторе туризма в связи с высоким уровнем вакцинации населения и падением числа выявленных случаев коронавируса. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

07:43 21.10.2021 Минздрав Индии заявил о преодолении рубежа в миллиард вакцинированных жителей страны. Отмечается, что они привились как минимум одной дозой вакцины от COVID-19.

07:51 21.10.2021 В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава. Подробности в материале: В Малайзии за сутки выявили более 5,5 тыс. зараженных коронавирусом

07:58 21.10.2021 Общее количество лиц, привитых в Индии хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции, достигло 1 000 000 153. Об этом 21 октября сообщил на своей странице в Twitter индийский министр здравоохранения Мансух Мандавия. Читайте также: В Индии число привитых от COVID-19 превысило 1 млрд человек

07:59 21.10.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:11 21.10.2021 Правительство Индонезии высоко ценит действия Австралии и Японии по доставке вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca

08:24 21.10.2021 В Молдавии в течение суток 20 октября выявили 2068 случаев заражения коронавирусом в ходе 9407 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2000 носителей коронавируса

08:27 21.10.2021 Глубокий сухой кашель наблюдается почти у 70% пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет британское издание The Mirror. Зачастую такой кашель бывает «глубоким, исходящим из лёгких», мокроты при этом нет, уточняют специалисты. Читайте подробнее: Назван самый распространённый вид кашля при COVID-19

08:35 21.10.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 15,6 тыс. носителей коронавируса

08:42 21.10.2021 За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 49 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили свыше 49 тыс. носителей коронавируса

08:46 21.10.2021 Ежедневная лотерея для привитых от COVID-19, введённая в Грузии, не дала ожидаемого эффекта. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний иммунолог Амиран Гамкрелидзе. Читайте подробнее: В Грузии лотерея для привитых не дала ожидаемого эффекта — иммунолог

08:49 21.10.2021 20 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 124 585, причем 162 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 162 человек

09:00 21.10.2021 Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 165 случаях заражения новыми штаммами коронавируса в Джакарте, сообщает Kompas. Подробности в материале: В столице Индонезии выявили новые случаи заражения штаммом «Дельта»

09:09 21.10.2021 На Украине зафиксировали за минувшие сутки «рекордное» число летальных исходов из-за COVID-19 — 546.

09:11 21.10.2021 Решение ужесточить ряд мер по борьбе с распространением коронавируса в Чехии приняло правительство республики, заявил чешский министр здравоохранения Адам Войтех 21 октября в ходе пресс-конференции. Об этом: В Чехии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу

09:11 21.10.2021 163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 октября в ходе 541 исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили более 160 носителей коронавируса

09:23 21.10.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе пресс-конференции заявил, что, несмотря на существующий в стране режим социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие граждане пренебрегают его правилами. Об этом сообщает Polskie Radio. «За последние сутки по всей Польше полиция выписала около 4 тысяч предупреждений и 1,2 тыс. штрафов. Кто-то был без маски в общественном месте, кто-то не соблюдал социальную дистанцию», — сообщил министр. Читайте также: В Польше могут увеличить штрафы за нарушение эпидемических ограничений

09:34 21.10.2021 Европейский медрегулятор не сможет до конца 2021 года рассмотреть документы по регистрации вакцины «Спутник V», поскольку часть документов утеряна, утверждает Reuters.

09:37 21.10.2021 Правительство Грузии не рассматривает введение принудительной вакцинации для жителей страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», сообщила журналистам заместитель министерства здравоохранения Тамар Габуния. Читайте подробнее: В Грузии не будут вакцинировать насильно — минздрав

09:40 21.10.2021 На сегодняшний день в Индии было использовано более 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом 21 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения и благополучия семьи страны. Читайте также: В Индии использовали более 1 млрд доз вакцин от COVID-19

09:47 21.10.2021 В Узбекистан через платформу COVAX сегодня, 21 октября, доставили еще 912 тыс. доз вакцины Sinovac. Об этом сообщает ЮНИСЕФ. «Данная партия вакцины Sinovac является второй за последние два дня, таким образом, увеличив количество доз этой вакцины, доступных в стране, до 1 776 000», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Более 900 тыс. доз вакцины Sinovac доставили в Узбекистан

10:01 21.10.2021 Крупнейшие торговые сети Австралии Coles, Woolworths и ALDI объявили о том, что вакцинация против COVID-19 станет обязательной для всего персонала их предприятий.

10:04 21.10.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 22 415 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 22,4 тыс. носителей коронавируса

10:14 21.10.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 53 700 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4411 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 4400 носителей коронавируса

10:16 21.10.2021 Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может приступить к экспертизе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в первые месяцы 2022 года. До конца текущего года решение о возможном одобрении препарата не может быть принято, сообщает 21 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники. «Принятие EMA решения до конца года сейчас совершенно не представляется возможным», — подчеркнул собеседник агентства. Об этом: Регулятор ЕС не признает «Спутник V» до конца 2021 года

10:24 21.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 179 463 случая заражения коронавирусом, 170 217 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2849 пациентов в стране скончаллись от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из них 8 умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности. Читайте также: В Албании за сутки выявили 659 носителей коронавируса

10:38 21.10.2021 В Грузии доля пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, значительно снизилась в сравнении предыдущими волнами эпидемии в стране. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния. Подробности в материале: В Грузии снизился уровень госпитализации пациентов с COVID-19 — минздрав

10:44 21.10.2021 В маске. Лондон. Великобритания. Фото: russian.news.cn

10:53 21.10.2021 В Белом доме заявили, что США передали более чем 100 странам 200 млн доз вакцин от COVID-19.

11:22 21.10.2021 По состоянию на 21 октября Соединенные Штаты пожертвовали 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 странам во всем мире. Об этом 21 октября сообщил представитель Белого дома, его слова приводит газета The Hill. Об этом: США передали другим странам 200 млн доз вакцин от COVID-19 — Белый дом

11:45 21.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 68 492 человека. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили 79% населения

11:50 21.10.2021 Член комитета Албании по иммунизации, врач-педиатр Аида Бушати 20 октября заявила, что третью дозу рекомендуется давать преимущественно лицам из наиболее уязвимых категорий населения. Всего в Албании сделано 1 842 661 инъекций вакцины от коронавируса. Подробности в материале: В Албании готовятся приступить к бустерной вакцинации от COVID-19

11:52 21.10.2021 Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии выпустила новые правила, касающееся внутренних поездок во время пандемии, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии ввели новые правила для поездок внутри страны

11:56 21.10.2021 Пожертвованная правительством Китая шестая партия вакцин против COVID-19 доставлена во Вьентьян. Фото Синьхуа

11:58 21.10.2021 Министерство здравоохранения Польши 21 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 5592 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 46 человек, из которых 32 имели сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Польше за сутки выявили 5592 случая заражения SARS-CoV-2

12:04 21.10.2021 Спонсировали разработку вакцин от коронавируса и лоббируют их применение по всему миру те же самые люди, которые задолго до начала пандемии коронавируса постоянно говорили о необходимости сокращения населения планеты, считает российский медик. Подробности в материале: Противники вакцинации в России и мире «сталкиваются с машиной» — медик

12:24 21.10.2021 Провести тест на коронавирус бесплатно в государственных учреждениях по требованию почти невозможно, поэтому альтернативы частным клиникам нет. Цены на тесты начинаются от 90 евро. Необходимость проходить такие тесты, как правило, связана с пересечением границ. Читайте подробнее: Выручка частных лабораторий в Албании выросла в разы из-за пандемии

12:49 21.10.2021 Детские сады и ясли в столице Болгарии Софии будут работать в штатном режиме, несмотря на общегосударственные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом, как передает болгарская газета «Труд», заявила 21 октября директор департамента здравоохранения софийской мэрии доктор Моника Чеуз журналистам. Об этом: Мэрия Софии не планирует переводить детсады и ясли на карантинный режим

13:11 21.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили ещё пять случаев заражения коронавирусом

13:33 21.10.2021 Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса

13:34 21.10.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 307 тестов на коронавирус, из которых 111 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 21 октября сообщила агентству «Рес». Читайте также: В Южной Осетии за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом

13:51 21.10.2021 В Индонезии за сутки выявили 633 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 633 носителя SARS-CoV-2

13:55 21.10.2021 В Свердловской области выявили ещё 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает среднеуральский оперштаб. В Екатеринбурге зафиксировано 128 заразившихся за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 150 715 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 137 377 пациентов, переболевших COVID-19. От заболевания скончались 7 160 свердловчан. Подробности в материале: В Свердловской области выявили уже более 150 тыс. носителей коронавируса

14:06 21.10.2021 Борьба с COVID-19 в Индонезии. Фото: russian.news.cn.

14:50 21.10.2021 Большинство небольших магазинов, расположенных в сельской местности, может быть закрыто в результате вводимого в Латвии 21 октября нынешнего дома карантина (локдауна). Об этом сообщило местное издание Latvijas avize. Подробности в материале: Сельские магазины Латвии поставлены под удар введением карантина

15:03 21.10.2021 За нарушение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна с четверга, 21 октября нынешнего года, предусмотрены штрафы до 5000 евро. Об этом говорится в пресс-сообщении кабинета министров Латвии со ссылкой на согласованное решение. Об этом: Нарушителей режима карантина в Латвии ждут штрафы до 5000 евро

15:06 21.10.2021 Требование носить медицинские маски в Эстонии стало более конкретным и строгим — теперь в качестве средства защиты лица нельзя использовать шарфы, рукава, банданы и прочие элементы одежды. Подробности в материале: Власти Эстонии: шарф и бандана не могут заменить медицинскую маску

15:35 21.10.2021 В Армении за последние сутки провели 14 928 исследований на коронавирус, из которых 2603 дали положительный результат. Об этом 21 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 2600 случаев заражения коронавирусом

15:50 21.10.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,6 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,6 процента, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории полностью привили 51,6% взрослого населения

15:57 21.10.2021 Минздрав Молдавии ведёт переговоры о закупке в России вакцины «Спутник V». Об этом 21 октября сообщила на заседании парламента глава минздрава Алла Немеренко. Читайте подробнее: В Молдавии снова пообещали закупить вакцину «Спутник V»

16:24 21.10.2021 Пункт вакцинации в Таиланде. (сс) Chainwit.

16:57 21.10.2021 Из 6,6 млн граждан Киргизии коронавирусом заразились 180 223, выздоровевших — 174 875. На данный момент болеют 2705 человек. Умерли 2643. Читайте также: В Киргизии за сутки SARS-CoV-2 заразились четыре медработника

17:05 21.10.2021 Ускорить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Молдавию попросил экс-президент республики Игорь Додон 21 октября на встрече в Москве с бизнесменом Алексеем Репиком. Об этом: Додон попросил Россию ускорить поставки «Спутника V» в Молдавию

17:17 21.10.2021 Эффективность бустерной дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer составляет 95,6%. К такому выводу компания пришла после исследований, сообщает 21 октября Reuters. Подробности в материале: В США оценили эффективность бустерной дозы вакцины Pfizer

17:46 21.10.2021 В ходе запланированных на 14 ноября президентских и парламентских выборов в Болгарии граждане этой страны будут голосовать без обязательного предъявления так называемого «зеленого сертификата» — справки о вакцинации или документа об отсутствии заболевания COVID-19. Об этом: На выборах 14 ноября болгары будут голосовать без справок о вакцинации

18:09 21.10.2021 В период действия антиковидного карантина (локдауна) в столице Латвии — с 21 октября по 15 ноября нынешнего года — отменяются прежние скидки и льготы на поездки на общественном транспорте. Об этом сообщило муниципальное транспортное предприятие Rigas satiksme. Об этом: На период карантина в Риге отменили скидки на общественный транспорт

18:12 21.10.2021 С четверга, 21 октября, в Латвии действует строгий карантин (локдаун), одной из самых заметных черт которого станет комендантский час. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv со ссылкой на решение правительства. Об этом: Правительство Латвии объяснило условия введенного комендантского часа

18:17 21.10.2021 По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за последние 24 часа четыре человека умерли от осложнений ковида и было зарегистрировано 422 новых положительных случая. Самому младшему из умерших был 51 год, а самому старшему — 70 лет. Читайте также: В Черногории за сутки от ковида умерли четыре человека

18:26 21.10.2021 Более 80 стран рискуют не справиться с задачей по вакцинации от коронавируса 40% своего населения к концу 2021 года, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом: ВОЗ: более 80 стран рискуют не выполнить план вакцинации к концу 2021 года

18:35 21.10.2021 Более 115 тысяч медицинских работников во всём мире скончались от COVID-19 за время пандемии, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: более 115 тысяч медиков скончались от COVID-19 во всём мире

19:37 21.10.2021 Десятки манифестантов собрались днем 21 октября в Софии у здания администрации президента Болгарии Румена Радева с требованием отменить введенные в связи с распространением коронавируса жесткие карантинные правила, передает «Болгарское телевидение». Подробности в материале: В Софии прошла массовая акция противников новых антиковидных ограничений

20:11 21.10.2021 Премьер-министр служебного (временного) правительства Болгарии Стефан Янев выразил готовность нести личную ответственность за последствия введенных в стране жестких мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщило «Болгарское телевидение». Читайте также: Премьер-министр Болгарии заявил о личной ответственности за введенные меры

20:19 21.10.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 438 684 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7189 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 438 тысяч новых случаев COVID-19

20:29 21.10.2021 Испытания белорусской вакцины от COVID-19 на людях запланированы на первое полугодие 2022 года. Об этом, как пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти», рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Белоруссии Андрей Гончаров.

21:43 21.10.2021 В ближайшее время вузы Италии, вероятно, ждет ужесточение антикоронавирусных ограничений, заявила министр по делам высшего образования Кристина Месса.Она также предложила сделать бесплатным COVID-тестирование для студентов с противопоказаниями к вакцинации. Правительство ранее отказалось платить за тесты граждан, но это было сделано ради того, чтобы стимулировать людей прививаться, отметила Месса. Об этом: Вузам Италии советуют готовиться к ужесточению ограничений

21:49 21.10.2021 Скончавшаяся через 9 дней после прививки вакциной AstraZeneca 18-летняя итальянка Камилла Канепа не имела никаких патологий и не принимала никаких лекарств, передают национальные СМИ со ссылкой на данные вскрытия.Не было никаких причин для появления тромбоза, который стал непосредственной причиной смерти (Канепа умерла в июне 2021 года), сказано в отчете. Читайте также: Итальянка, умершая после прививки AstraZeneca, была здорова

21:51 21.10.2021 Девушка на прогулуке. Лондон. russian.news.cn

22:02 21.10.2021 На предприятиях Италии, где работает 50 человек и более, будет внедрена автоматизированная система проверки действия COVID-сертификатов работников, сообщили в национальном институте социального обеспечения.Это позволит работникам и работодателям экономить время и ресурсы на проведение проверок. Читайте также: COVID-сертификаты в Италии проверят автоматически

22:52 21.10.2021 По данным проекта Our World in Data, Мальта является единственной страной, в которой более 95,5% населения сделали достаточное число прививок для полной вакцинации.

23:39 21.10.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, большая часть обследованных учится в Скопье, но тесты проводились и в других городах. Читайте подробнее: В Северной Македонии не нашли школьников с коронавирусом — глава минздрава

23:46 21.10.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 198 646 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 660 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7012. Число активных случаев заражения составляет 5974. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 490 носителей коронавирус

23:47 21.10.2021 В центре Белграда 21 октября собралось около 200 человек для того, чтобы выразить протест против решения правительства Сербии о введении ковид-паспортов. Об этом сообщил телеканал Н1. Протестующие собрались перед зданием парламента Сербии и блокировали часть улицы, которая ведет к парламенту. Об этом: В центре Белграда прошла акция протеста против ковид-паспортов

23:54 21.10.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 531 случай заражения, не считая сербское население края, 157 106 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 — за последние сутки смертей не зарегистрировали. Об этом: В Косово за сутки вывили 18 носителей коронавируса

23:58 21.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 170 730 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2855 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 566 носителей коронавируса

05:08 22.10.2021 Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с третьими странами. Об этом говорится в материалах, подготовленных 21 октября по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Читайте также: Еврокомиссию призвали ускорить признание иностранных COVID-сертификатов

05:18 22.10.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1440 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 350 тысячам

05:41 22.10.2021 Председатель совета Британской ассоциации медиков Чаанд Нагпол считает, что правительство Великобритании проявляет халатность, отказываясь вводить усиленные меры против распространения коронавируса. Об этом 21 октября сообщил журнал New Scientist. Подробности в материале: Лидер союза врачей Британии обвинил правительство в халатности с COVID-19

05:51 22.10.2021 Международные перелёты в Австралии возобновляются с 23 октября, первые авиарейсы вылетят из Сиднея в Сингапур. Читайте подробнее: Ведущий авиаперевозчик в Австралии возобновит международные перелёты

05:53 22.10.2021 Венесуэла развернет производство кубинской вакцины против коронавирусной инфекции Abdala в январе 2022 года, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала teleSUR. Об этом: Венесуэла начнет производить кубинскую вакцину против COVID-19

06:48 22.10.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 129 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили 129 носителей штамма «Дельта»

06:53 22.10.2021 С 25 октября маски больше не будут обязательными в школах автономного сообщества Мадрид во время перемен и на улице. Об этом говорится в объявлении, сделанном главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пленарном заседании Ассамблеи Мадрида, сообщает агентство EFE. Таким образом, Мадрид становится первым автономным регионом, где маска больше не является обязательной в школах на переменах. Читайте подробнее: В Мадриде частично отменили ношение масок в школах

07:39 22.10.2021 В Малайзии за прошедшие сутки скончались 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства. Об этом: В Малайзии за сутки скончались почти сто пациентов с COVID-19

07:48 22.10.2021 Власти Таиланда намерены отменить требование о прохождении обязательного карантина для вакцинированных туристов с ноября 2021 года. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA). Об этом: Таиланд ослабил ограничения на въезд в страну

08:04 22.10.2021 21 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 763, причем 178 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 178 человек

08:19 22.10.2021 В отелях Египта перестали действовать «ковидные» ограничения на прием туристов, сообщили в министерстве туризма и древностей республики. Читайте также: В Египте отелям разрешили работать с полной загрузкой

08:23 22.10.2021 Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, которому присвоено обозначение AY.4.2, распространяется на территории Нидерландов на протяжении последних десяти недель, 21 октября сообщили в пресс-службе Национального института общественного здравоохранения королевства (RIVM). Об этом: В Нидерландах оценили заразность нового штамма коронавируса

08:28 22.10.2021 В Молдавии в течение суток 21 октября выявили 1787 случаев заражения коронавирусом в ходе 9264 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса

08:35 22.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом

09:00 22.10.2021 Индонезия получила 1 210 950 доз вакцины производства Pfizer и 698 090 доз вакцины от компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезию доставили вакцину Pfizer и AstraZeneca

09:02 22.10.2021 135 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 21 октября в ходе 613 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили более 130 носителей коронавируса

09:29 22.10.2021 В Азербайджане медики в течение суток 21 октября выявили 2005 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 553 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили более 2000 случаев заражения коронавирусом

09:52 22.10.2021 Греция подтвердила 3407 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 октября. Об этом: В Греции за сутки скончались 34 пациента с COVID-19

09:52 22.10.2021 Около 1,8 млн жителей столицы Индонезии Джакарты не были вакцинированы против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Почти два млн жителей столицы Индонезии не прошли вакцинацию от COVID-19

09:56 22.10.2021 В ходе 1859 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 480 случаев заражения коронавирусом

10:03 22.10.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 785 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает украинский минздрав. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 23,7 тыс. носителей коронавируса

10:14 22.10.2021 Требование об обязательном режиме ношения защитных масок для физических лиц в условиях пандемии отменил минздрав Белоруссии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба белорусского ведомства. Читайте подробнее: В Белоруссии отменили режим обязательного ношения защитных масок

11:05 22.10.2021 Вакцина Moderna. (сс) Airman 1st Class Jennifer Gonzales

12:08 22.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 58 594 человека. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 привили 79,2% населения

12:18 22.10.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,7 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,9 процента, сообщает Институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории привили 51,9% взрослого населения

12:20 22.10.2021 Министерство здравоохранения Польши 22 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 5706 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 56 человек, из которых 10 имели сопутствующие хронические заболевания. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 5706 случаев заражения SARS-CoV-2

12:22 22.10.2021 В ближайшие недели заболеваемость коронавирусом в Эстонии продолжит резко расти, свидетельствуют результаты мониторинга сточных вод. Об этом эстонскому порталу ERR сообщил профессор Тартуского университета Танель Тенсон. Об этом: Анализ сточных вод в Эстонии: рекордное содержание вируса за всю пандемию

12:32 22.10.2021 Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и её сестра Вера, возвращаясь из-за границы, пытались предъявить фальшивые COVID-сертификаты. Об этом сообщает 22 октября агентство УНИАН. Сёстры прибыли из другой страны в киевский аэропорт «Борисполь». Поддельные сертификаты у них нашли сотрудники пограничной службы. Об этом: Надежду Савченко поймали с поддельным сертификатом о прививке

12:32 22.10.2021 С 25 октября по 5 ноября в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов. Читайте также: В Южной Корее пройдут военные учения

12:44 22.10.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 321 тест на коронавирус, из которых 81 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 октября сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии за сутки выявили более 80 случаев заражения коронавирусом

13:14 22.10.2021 В течение ближайших нескольких недель абсолютное большинство личного состава армии Болгарии пройдёт обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом, как передаёт Болгарское телевидение, заявил 22 октября министр обороны страны Георги Панайотов журналистам. «В настоящее время вооруженные силы страны находятся в авангарде борьбы с пандемией, а следовательно, должны продемонстрировать пример обществу и поддержать противоэпидемические меры», — отметил, в частности, министр. Об этом: В Болгарии военных обяжут привиться от COVID-19

13:28 22.10.2021 Государственные служащие, работающие в настоящее время на передовой борьбы с пандемией коронавируса и завершившие свой график вакцинации, будут иметь право на получение третьей дозы препарата компании AstraZeneca. Об этом пишет Prensa Latina. Решение Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) уточняет, что эти должностные лица, завершившие полный цикл вакцинации от COVID-19 двумя дозами биологического препарата от консорциума Pfizer/BioNTech или от фармацевтической компании AstraZeneca, могут применять третью дозу. Об этом: В Коста-Рике разрешили использование третьей дозы вакцины от COVID-19

13:56 22.10.2021 В Армении за последние сутки провели 18 598 исследований на коронавирус, из которых 2603 дали положительный результат. Об этом 22 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили более 2100 случаев заражения коронавирусом

14:05 22.10.2021 В Литве ввели новые эпидемические ограничения, в основном для непривитых от COVID-19. Об этом 22 октября сообщает Polskie Radio. Так, при входе в большинство магазинов посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, магазины, аптеки и рынки должны предоставлять на одного покупателя минимальную площадь 30 квадратных метров, чтобы была соблюдена социальная дистанция. Подробности в материале: В Литве усилили эпидемические ограничения

14:05 22.10.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 760 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 760 носителей коронавируса

14:13 22.10.2021 Вступление в силу новых ковид-ограничений в Латвии с 21 октября означает введение режима «комендантского часа», за его нарушение были задержаны почти 700 человек. Об этом глава Госполиции страны Арманд Рукс заявил в интервью телеканалу TV3. Читайте также: Госполиция Латвии подвела итоги первой ночи комендантского часа

14:14 22.10.2021 За российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил 22 октября на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Сейчас в Боливии есть вакцины разных производителей, но наш народ предпочитает прививаться «Спутником V», — сказал боливийский министр. Читайте также: Глава МИД Боливии: население предпочитает прививаться «Спутником V»

14:43 22.10.2021 Отказавшиеся от вакцинации работники, отстранённые работодателем от выполнения обязанностей, сами виноваты. Как сообщил портал rus.lsm.lv, об этом заявил министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью местному «Радио 4». Подробности в материале: Власти Латвии планируют ужесточить меры против непривитых граждан

16:15 22.10.2021 Люди в масках. Лондон. Великобритания. russian.news.cn

16:23 22.10.2021 Вакцина от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech во время клинических испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет показала эффективность в 90,7%, сообщает 22 октября Reuters. Читайте также: Pfizer сообщила о 90,7% эффективности вакцины для детей 5−11 лет

16:53 22.10.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 547 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 151 пациент уже здоров, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки смертей не зарегистрировали. Читайте также: В Косово за сутки выявили 16 носителей коронавируса

16:59 22.10.2021 С наступлением периода карантина (локдауна) 21 октября нынешнего года в Латвии на полицию возложены особые обязанности по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщил местный портал Diena. Подробности в материале: На период карантина полицейские Латвии станут «безымянными»

16:59 22.10.2021 Исследования показали, что оновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным, заявила глава департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан. Читайте также: В ВОЗ заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

17:34 22.10.2021 В рамках общенациональной болгарской программы борьбы с коронавирусом муниципальные власти Софии объявили об открытии дополнительных пунктов бесплатной вакцинации граждан на станциях столичного метрополитена, а также у входа в торговые центры. Об этом 22 октября сообщило телевидение Болгарии. Подробности в материале: Жителей Софии будут бесплатно вакцинировать в метро и супермаркетах

18:03 22.10.2021 Две крупнейшие болгарские профсоюзные организации — Конфедерация независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) и движение «Подкрепа» — обратились к министру здравоохранения страны Стойчо Кацарову с требованием отменить введенные Софией общенациональные карантинные правила. Об этом 22 октября сообщило Болгарское радио. Читайте подробнее: В Болгарии потребовали отмены большинства новых противоэпидемических мер

18:04 22.10.2021 Сразу в нескольких болгарских городах состоялись массовые акции против введения в Болгарии общенационального карантина в связи с распространением COVID-19. Об этом 22 октября сообщило Телевидение Болгарии. Подробности в материале: В Болгарии возобновились протесты против ограничений из-за COVID-19

18:12 22.10.2021 Потребность в госпитализации больных с диагнозом COVID-19 снизилась в штате Флорида на 90% после начала применения моноклональных антител, заявил 21 октября губернатор штата Рон де Сантис. Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал Fox News. Читайте также: Губернатор Флориды заявил о лекарстве от COVID-19

18:24 22.10.2021 В Азербайджане началась вакцинация от COVID-19. russian.news.cn

19:20 22.10.2021 В рамках масштабного проекта по популяризации вакцинирования болгар от COVID-19 министерство здравоохранения Болгарии объявило о проведении лотереи среди жителей страны, получивших соответствующую прививку. Об этом 22 октября сообщило «Болгарское телевидение». Об этом: Минздрав Болгарии проводит лотерею для привившихся от COVID-19

19:21 22.10.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 057 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 931 пациент выздоровел. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7019. Число активных случаев заражения составляет 6107. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 411 носителей коронавируса

19:36 22.10.2021 С очередной порцией ругательств и угроз в адрес недоброжелателей выступил 22 октября Александр Лукашенко на совещании с членами правительства Белоруссии. Об этом сообщает президентская пресс-служба. «Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% — вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется», — предупредил Лукашенко. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал о «фейках» и «мерзавцах»

20:14 22.10.2021 Центральная электронная система министерства здравоохранения Болгарии, предусматривающая верификацию документов о прививках против COVID-19, подверглась массированной атаке неизвестных хакеров. Об этом 22 октября в Софии заявил глава минздрава республики Стойчо Кацаров в комментарии софийскому телеканалу NOVA. Подробности в материале: Электронная система минздрава Болгарии подверглась массированной атаке

20:23 22.10.2021 В Грузии началась «пятая волна» пандемии коронавируса, при этом «четвертая волна» ещё не завершилась, сообщил 22 октября грузинский телеканал «Мтавари архи». Читайте также: Врачи опасаются, что Грузию может захлестнуть «пятая волна» коронавируса

20:27 22.10.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 445 284 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7153 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 445 тысяч новых случаев COVID-19

21:06 22.10.2021 Эпидемия коронавируса в Италии находится под контролем, ситуация лучше, чем во многих странах ЕС, где число зараженных продолжает расти, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро. При этом от жителей по-прежнему требуются бдительность и ответственное поведение, а число привитых граждан должно продолжать расти, добавил он. Читайте также: Врачи Италии: эпидемия под контролем, но нужна бдительность

21:29 22.10.2021 В Азербайджане началась вакцинация от COVID-19. russian.news.cn

21:35 22.10.2021 Около 7,6 миллиона граждан Италии не сделали даже первую прививку от коронавируса. Это около 12,5% жителей Италии. Чаще всего отказываются от вакцинации люди в возрасте от 30 до 50 — в этой возрастной категории доля не привившихся составляет около 17,5%. Читайте также: От прививок в Италии чаще всего отказываются люди среднего возраста

21:47 22.10.2021 Протесты в Триесте против обязательного предъявления антикоронавирусных сертификатов для доступа на рабочие места перестают быть массовыми, сообщают итальянские СМИ 22 октября.В пятницу на одной из площадок, где был анонсирован несогласованный митинг, активисты не появились. На основной площадке очередную «протестную» ночь провели, по данным СМИ, лишь несколько человек. Подробности в материале: СМИ: COVID-протесты в Триесте выдыхаются

21:57 22.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 171 034 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2863 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 594 носителя коронавируса

22:42 22.10.2021 Лондон в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn (1)

00:50 23.10.2021 Указ о введении в Тунисе паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции подписал 22 октября президент страны Каис Саид, передает радиостанция Mosaïque FM. Документ касается как граждан республики с 18 лет, так и иностранцев, временно находящихся в Тунисе. Читайте также: В Тунисе решили ввести паспорта вакцинации от COVID-19

03:33 23.10.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 2086 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Чили за сутки выявили свыше 2 тыс. зараженных коронавирусом

04:32 23.10.2021 Всего в ДРК было доставлено 349 830 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Читайте подробнее: В ДР Конго доставлены около 350 тыс. доз вакцины от COVID-19 из США

04:52 23.10.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1508 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

06:16 23.10.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 106 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили 106 носителей штамма «Дельта»

07:09 23.10.2021 Некоторые штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер в Испании из-за пандемии коронавируса, будут возвращены лицам, выплатившим их. Об этом 22 октября сообщило в агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве. Подробности в материале: В Испании вернут выплаченные за нарушение домашней изоляции штрафы

08:19 23.10.2021 Генеральный прокурор штата Аризона, США, 22 октября запросил временный судебный запрет на мандат о вакцинации, введенный администрацией главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Fox News. Читайте подробнее: Аризона добивается судебного запрета на мандат Байдена о вакцинации

08:20 23.10.2021 22 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 928, причем 165 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 165 человек

08:28 23.10.2021 Власти Греции не собираются объявлять новый жесткий карантин из-за роста числа суточных случаев заражения коронавирусом, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 22 октября в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС. Подробности в материале: Власти Греции не планируют вводить жесткий карантин из-за коронавируса

08:51 23.10.2021 Всего в Индии с начала пандемии коронавируса выявлено 34 159 562 случая заражения опасной инфекцией. Общее количество летальных исходов в стране среди пациентов с подтверждённым COVID-19 составило 453 708 случаев. Подробности в материале: В Индии за сутки подтверждено заражение SARS-CoV-2 у более 16 тыс. человек

09:27 23.10.2021 Сейм Латвии утвердил решение кабмина о введении локдауна. С 21 октября до 15 ноября будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00. По словам министра здравоохранения страны, Латвия сейчас является лидером в Европе как по уровню заболеваемости, так и по низким темпам вакцинации.

09:28 23.10.2021 Молитва в Индонезии в период пандемии. (сс) Uda Fiqur (1).

09:28 23.10.2021 В Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса для кошек. Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов сообщил, что препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для животных и обеспечивает им защиту от заражения.

09:28 23.10.2021 На Украине второй день подряд фиксируют рекорды по числу выявленных случаев коронавируса за сутки — 23 785, а также по числу летальных исходов — 614. Кроме того, за прошедшие 24 часа на Украине вакцинировались 269 666 человек. Это также рекордный суточный показатель.

09:29 23.10.2021 Коронавирус. Мировая статистика. Оперштаб Москвы.

09:31 23.10.2021 Медрегулятор США предварительно одобрил вакцину от COVID-19 для детей 5−11 лет. Препарат был разработан и произведён консорциумом фирм Pfizer и BioNTech. Вопрос о возможности массового применения вакцины для детей будет рассмотрен 26 октября, пишет ТАСС. Отмечается, что применение этого COVID-препарата может в редких случаях иметь побочные эффекты, касающиеся работы сердца. Однако он рекомендован, если польза от его использования превышает потенциальный вред.

10:07 23.10.2021 Многие из нас до сих пор не болели короновирусом, тогда как итальянка Мария Орсингер в свои 102 года успела переболеть трижды. И каждый раз — в достаточно лёгкой форме. Женщина родилась в 1919 году во времена пандемии испанского гриппа. Но и тогда болезнь обошла ее стороной. Всю жизнь Мария, по словам родных, отличалась отменным здоровьем, и единственное, что беспокоит ее в последние годы, — это глухота.

10:26 23.10.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью, что на 18-й сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона планирует обсудить с представителями других стран взаимное признание сертификатов о вакцинации. «Абсолютный приоритет для нас — постпандемийное социально-экономическое восстановление. Можно, например, подумать о разработке механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации», — сказал глава МИД РФ.

10:26 23.10.2021 Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину «Спутник V» в Институте вирусологии вакцин и сывороток «Торлак». "Большое спасибо, пусть вам на счастье пойдет эта первая [прививка] и будете дальше делать вакцины для наших детей. Это стратегически важно — когда защитишь своих самых молодых, имеешь вакцину, которую производят твои люди, которую дают своим детям. Тем самым автоматически лишаешь аргументов противников вакцинации», — сказала доктор Груйичич после вакцинации.

10:27 23.10.2021 Глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что граждане Боливии предпочитают вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», несмотря на то, что в стране представлены вакцины и других производителей. «Хотел бы отметить, что друзья познаются в беде, особенно в такие сложные времена, как во время пандемии. Россия стала первой страной, с которой мы обсудили вопрос вакцины, в том числе «Спутник V». Сейчас в Боливии есть вакцины разных производителей, но наш народ предпочитает прививаться «Спутником V». Когда мы объявляли вакцинацию «Спутником», выстраивалась огромная очередь. Сейчас, в эти трудные времена, наши отношения укрепились», — рассказал Рохелио Майта.

12:13 23.10.2021 Система QR-кодов вводится с 26 октября в Северной Осетии для посещения ряда общественных мест — власти.

12:24 23.10.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 23 октября 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +7803/1 761 650 (61,7%) ☑️Санкт-Петербург +3360/683 103 (60,2%) ☑️Московская область +2783/496 126 (64,8%) ☑️Самарская область +997/122 727 (46,4%) ☑️Нижегородская область +761/184 927 (44,9%) ☑️Воронежская область +729/148 143 (42,9%) ☑️Башкирия +667/80 811 (39,6%) ☑️Крым +638/91 348 (40,6%) ☑️Пермский край +634/114 448 (42,9%) ☑️Свердловская область +626 /151 960 (40,3%) Цитата канала Gubery.

12:24 23.10.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 23 октября 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +82/30 619 ☑️Санкт-Петербург +67/23 296 ☑️Нижегородская область +42/7 404, Краснодарский край +42/7057 ☑️Башкирия +35/2339 ☑️Ростовская область +34/7487, Свердловская область +34/7227, Ставропольский край +34/3752 ☑️Московская область +30/8447 ☑️Пермский край +29/5543, Челябинская область +29/4014, Саратовская область +29/3612, Волгоградская область +29/3327 ☑️Пензенская область +27/3304 ☑️Иркутская область +25/5147 ☑️Красноярский край +24/6343 Цитата канала Gubery.

12:24 23.10.2021 Коронавирус в Индонезии [ILO Asia-Pacific].

13:40 23.10.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 октября 2021 года выявлено 242 976 190 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 481 086 случаев.

14:11 23.10.2021 Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений — 100 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, сообщает западная пресса со ссылкой на Институт Роберта Коха. Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случая на 100 тысяч человек.

14:33 23.10.2021 Жители Лондона в медицинских масках. Russian.news.cn.

15:03 23.10.2021 Вакцинация бустерной дозой показала эффективность защиты от варианта «Дельта». Если более 30% населения получит третью дозу вакцины, количество новых случаев COVID-19 можно снизить. Читайте подробнее: В Монголии заявили об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID

15:05 23.10.2021 В Германии к 23 октября недельный показатель заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достиг рекордных с мая 2021 года значений — 100 случаев заражения на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет в ФРГ статистику по коронавирусу. Читайте также: Вакцинация 70% населения не спасает Германию от новой волны ковида

17:47 23.10.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2079 и достигло 584 190. Об этом БелТА сообщили 23 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 584 190 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

18:45 23.10.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 229 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 748 614. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 23 тыс. носителей коронавируса

19:26 23.10.2021 В Донецкой Народной Республике (ДНР) с 25 октября будет разрешено посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений лишь при условии заполнения не более 50% посадочных мест и наличия у посетителей соответствующих документов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», говорится в указе №321 главы ДНР Дениса Пушилина. Читайте подробнее: В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с SARS-CoV-2

20:47 23.10.2021 Почти 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 23 октября свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 44 985 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 734 934. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили почти 45 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:55 23.10.2021 То, что Российская Федерация предоставила Боливии вакцину от COVID-19 «Спутник V», ценят власти латиноамериканской страны. Об этом 23 октября заявил РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта. Читайте подробнее: Глава МИД Боливии поблагодарил Россию за вакцину «Спутник V»

01:00 24.10.2021 Борис Джонсон призвал всех, получивших приглашение на бустерную прививку, незамедлительно сделать её, чтобы защитить себя и своих близких. Читайте также: Премьер Британии призвал граждан незамедлительно ревакцинироваться

06:20 24.10.2021 Полное открытие туристического сезона власти Кубы планируют 15 ноября, а 7 ноября будет отменено обязательное требование о карантине для въезжающих в страну. Читайте подробнее: Кубинский курорт Варадеро за полгода посетили 60 тыс. туристов из России

07:24 24.10.2021 В Тунисе вводят паспорта вакцинации для граждан и иностранцев. Документ будет выдаваться всем жителям страны в возрасте 18 лет и старше, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса. Кроме того, паспорт вакцинации могут получить иностранцы, на время прибывающие в Тунис.

07:24 24.10.2021 Вакцинация в США. (сс) Staff Sgt. Juan Torres.

07:27 24.10.2021 Шри-Ланка проведет ревакцинацию более 1 млн человек — сотрудников служб безопасности, медиков, работников индустрии туризма. Бустерные инъекции им будут вводить начиная с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента. На сегодняшний день на Шри-Ланке полностью вакцинированы более 60% из 22 млн жителей.

07:28 24.10.2021 На западе Канады более 5,5 тысячи медицинских работников могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться. Если до 26 октября медработники не сделают этого, им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы, что может серьезно увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Похожая проблема есть в других провинциях.

08:29 24.10.2021 Сегодня не может быть и речи о локдауне в Узбекистане, все усилия сосредоточены, чтобы не допустить этого. Об этом заявил глава узбекской Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, главный санитарный врач Баходир Юсупалиев. Читайте также: В Узбекистане опровергли вероятность локдауна

10:03 24.10.2021 Антиковидные танцы прокатились по Италии. На этих выходных на улицах итальянских городов протестующие пели и танцевали, чтобы согреться. С самого лета в странах Европы идут протесты против «зелёных пропусков» — аналогов российских QR-кодов. Кроме того, в Италии обязали вакцинироваться большую часть взрослого населения — без «пропуска» их не пускают на работу.

10:49 24.10.2021 В передвижном прививочном пункте медработник вводит дозу вакцины от COVID-19. Китай [xinhuanet.com].

11:45 24.10.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 24 октября 2021 года выявлено 243 341 034 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 364 844 случая.

14:28 24.10.2021 Лондон в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn.

15:24 24.10.2021 В Намибии власти решили приостановить вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V» до уточнения данных о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщило министерство здравоохранение Намибии. Подробности в материале: В Намибии решили остановить вакцинацию российским «Спутником V»

16:24 24.10.2021 Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда правительства страны. Подробности в материале: Минкульт России получит средства на поддержку циркового искусства

17:46 24.10.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2044 и достигло 586 234. Об этом БЕЛТА сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

17:52 24.10.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 20 791 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 769 405. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:32 24.10.2021 Почти 40 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 24 октября свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 39 962 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 773 674. Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили почти 40 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:21 24.10.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 576 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 205 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, — за последние сутки смертей не зарегистрировали. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 13 носителей коронавируса

22:49 24.10.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 766 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 186 322 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7051. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 227 носителей коронавируса

23:02 24.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 181 696 случаев заражения коронавирусом, 171 790 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2864 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо умерли за последние 24 часа. В стране сохраняется высокий рост смертности — хоть и ниже, чем в соседней Северной Македонии. Читайте также: В Албании за сутки выявили более 440 носителей коронавируса

23:12 24.10.2021 Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он сам написал 24 октября на странице в соцсети Instagram. «Привет, ребята, — написал он. — Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, поэтому я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства». Читайте также: Певец Эд Ширан заразился SARS-CoV-2

05:42 25.10.2021 Заявление официального представителя украинского МИД Олега Николенко, в котором он потребовал от России обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Признали суверенитет РФ над Крымом?» — сети о требовании Киева к Москве

07:05 25.10.2021 Тестирование на COVID-19. Новая Зеландия. (сс) Ballofstring

08:05 25.10.2021 Глава КНР Си Цзиньпин призвал активизировать усилия по предоставлению противоэпидемической помощи развивающимся государствам.

08:17 25.10.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,1 тыс. носителей коронавируса

08:19 25.10.2021 В Грузии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом 24 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Подробности в материале: Премьер-министр Грузии: обязательной вакцинации в стране не будет

08:31 25.10.2021 Впервые за почти 11 месяцев с 25 октября в Токио отменены связанные с пандемией COVID-19 меры ограничения для работы заведений общепита, соответствующих повышенным требованиям соблюдения санитарных норм. Об этом 25 октября сообщает телеканал NHK. Об этом: В Токио с 25 октября отменят ограничения для работы заведений общепита

08:31 25.10.2021 В Молдавии в течение суток 24 октября выявили 906 случаев заражения коронавирусом в ходе 5818 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 900 носителей коронавируса

08:40 25.10.2021 С 25 октября на территории Чехии на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ужесточен ряд связанных с пандемией ограничительных мер. Об этом на минувшей неделе сообщил глава минздрава страны Адам Войтех. Об этом: В Чехии с 25 октября ужесточили связанные с пандемией меры ограничения

09:00 25.10.2021 В Азербайджане медики в течение суток 25 октября выявили 2036 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 325 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили более 2000 случаев заражения коронавирусом

09:10 25.10.2021 Постепенное возвращение к нормальной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, начнётся в Южной Корее в ноябре. Об этом президент страны Мун Чжэ Ин заявил 25 октября, выступая в Национальном собрании. По его словам, такие шаги стали возможны из-за «стабильного сдерживания» инфекции и высоких показателей вакцинации. Читайте также: Южная Корея начинает возвращение к нормальной жизни после COVID-19

09:12 25.10.2021 Лос-Анджелес в период эпидемии коронавируса (сс) joey zanotti

09:18 25.10.2021 Предоставление противоэпидемической помощи развивающимся странам необходимо активизировать. Об этом 25 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в формате видеосвязи с генсеком Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Подробности в материале: Си Цзиньпин призвал помогать развивающимся странам в борьбе с пандемией

09:45 25.10.2021 За последнюю неделю суточный прирост заражений коронавирусом в Польше увеличился почти вдвое. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска. «Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с предыдущим воскресеньем, то мы имеем дело с приростом на уровне 87%. Это свидетельствует о продолжении тенденции стремительного роста заражений коронавирусом», — сказал замглавы польского минздрава. Подробности в материале: В Польше зафиксирован существенный прирост случаев заражения коронавирусом

09:49 25.10.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базах США в Южной Корее выявили девять носителей коронавируса

09:56 25.10.2021 В ходе 1476 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

09:58 25.10.2021 Власти Финляндии отменили масочный режим в транспорте.

10:06 25.10.2021 Власти Украины пока не планируют вводить жёсткий карантин по всей стране на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

10:22 25.10.2021 С 25 октября на территории Эстонии посещать общественные места смогут только прошедшие вакцинацию от COVID-19 или переболевшие новым заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства. Читайте также: В Эстонии запретили посещение общественных мест непрошедшим вакцинацию

10:25 25.10.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 22 847 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1942 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1900 носителей коронавируса

10:31 25.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом

10:58 25.10.2021 Более трети педагогов Болгарии выразили готовность оставить свои рабочие места и уволиться из структур системы образования страны в целом в том случае, если официальная София продолжит практику ужесточения мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в открытом письме преподавателей средних школ и профтехучилищ, отправленном на имя министра здравоохранения страны Стойчо Кацарова, сообщило 25 октября Болгарское национальное радио. Об этом: В Болгарии из-за ужесточения карантинных мер могут уволиться треть учителей

11:01 25.10.2021 В столице Болгарии Софии возобновились демонстрации против массовой вакцинации от COVID-19 и других массовых карантинных мер, введенных правительством страны. Об этом 25 октября сообщило Болгарское радио со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В столице Болгарии возобновились манифестации против новых карантинных мер

11:03 25.10.2021 Руководство Украины пока не намерено объявлять жёсткий карантин в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу, однако в отдельных регионах будут введены ограничения. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил 25 октября агентству РБК-Украина. «Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться», — сказал Данилов и предупредил, что ограничения ожидаются «территориально». Читайте также: На Украине пока обойдутся без локдауна

11:24 25.10.2021 Рынок овощей в Лос-Анджелесе (сс) joey zanotti

11:29 25.10.2021 Охват тестирования на коронавирус в России должен быть кратно увеличен. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству страны по итогам совещания с его членами. Читайте подробнее: Путин поручил кратно увеличить объемы тестирования на COVID-19

11:54 25.10.2021 Греция подтвердила 2098 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 24 октября. Об этом: В Греции за сутки от COVID-19 скончались 30 человек

11:57 25.10.2021 Министерство здравоохранения Польши 25 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 2950 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер. Читайте также: В Польше за сутки выявили 2950 случаев заражения SARS-CoV-2

12:01 25.10.2021 Власти Молдавии не приняли должных мер для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом 25 октября заявил мэр Кишинёва Ион Чебан на брифинге после завершения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Читайте также: Мэр Кишинёва раскритиковал власти Молдавии за действия в период эпидемии

12:10 25.10.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация с COVID-19 в Юго-Восточной Азии начинает улучшаться, сообщает Kompas. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии снизилось

12:10 25.10.2021 Пассажиры в масках в аэропорту Пароса. Греция (сс) Sanshiro KUBOTA

12:12 25.10.2021 В ходе состоявшихся на минувшей неделе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом 25 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин обсуждал с премьер-министром Израиля ситуацию с COVID-19 — Песков

12:16 25.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3730 человек. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 815

12:19 25.10.2021 МОК, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Пекин-2022» представили первую версию ковидных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

12:24 25.10.2021 Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 113 424 379 жителей, сообщает Kompas. Подробности в материале: Вакцину от коронавируса в Индонезии сделали более 113 млн человек

12:35 25.10.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) следует начать ревакцинацию от COVID-19. Об этом 25 октября на совещании оперштаба по борьбе эпидемией коронавируса заявил глава ПМР Вадим Красносельский. Подробности в материале: В Приднестровье начнут ревакцинацию от COVID-19

12:35 25.10.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом

12:38 25.10.2021 В 2021 году в связи с эпидемией коронавируса начали поступать пациенты с более тяжёлыми случаями протекания болезни. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Ситуация стала сложнее, чем в прошлом году» — об эпидемии коронавируса

12:42 25.10.2021 Правительство Южной Кореи предоставит Ирану 1 млн доз вакцины американской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: Южная Корея предоставит Ирану 1 млн доз вакцины от COVID-19

12:43 25.10.2021 Индийские педиатры выступили с призывом к правительствам всех штатов страны прекратить онлайн-обучение и вернуть детей в школы, закрытые из-за пандемии. Медики полагают, что у большинства детей уже есть антитела к коронавирусу, а дистанционное обучение наносит вред целому поколению.

12:58 25.10.2021 Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть представлена в США в первые две недели ноября. Об этом в интервью ABC заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

13:02 25.10.2021 Изменения в мерах по борьбе с распространением коронавируса вступили в силу с понедельника 25 октября в 06:00. Они продлятся до понедельника, 8 ноября, до 06:00, сообщается в правительственном вестнике. Об этом: В Греции вступили в силу новые ограничительные меры

13:17 25.10.2021 Ситуация с эпидемией коронавируса в настоящее время стала сложнее, чем в 2020 году. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Эпидемия коронавируса: врачи фиксируют рост числа заболевших детей

13:25 25.10.2021 Cамому младшему жителю Эстонии, у которого обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Об этом сообщил департамент здоровья страны в социальных сетях. Читайте также: В Эстонии коронавирусом заразился новорожденный

13:32 25.10.2021 Болгарские футболисты и тренеры в ближайшее время будут обязаны получить так называемый «Зеленый сертификат» — документ о вакцинации против COVID-19 или справку о наличии необходимых антител. Об этом, как сообщает Радио Болгария, говорится в приказе Болгарского футбольного союза (БФС). Согласно официальной информации, отныне все соответствующие матчи, а также тренировки и спортивные праздники будут проходить при полном соблюдении карантинных норм. Подробности в материале: В Болгарии обязали футболистов получить «Зеленый сертификат» о вакцинации

13:41 25.10.2021 Эпидемическая ситуация в России в настоящее время оказалась самой сложной за два года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Болеют в работоспособном возрасте» — о динамике новой волны коронавируса

13:44 25.10.2021 25 октября в Южной Корее стартовали ежегодные учения «Хогук» («Защита отечества»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов. Читайте подробнее: В Южной Корее стартовали военные учения «Хогук»

13:49 25.10.2021 В Польше сделано уже более 38,5 млн прививок от COVID-19. При этом число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию, превысило 20 миллионов человек. Об этом написал 25 октября глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Число полностью вакцинированных от COVID-19 в Польше превысило 20 млн

13:50 25.10.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,9 процента взрослого населения и 52,3 процента повторно вакцинировано, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории полностью привили от коронавируса 52,3% взрослого населения

13:51 25.10.2021 С понедельника, 25 октября, в Эстонии введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на распоряжение правительства. Читайте также: В Эстонии негативного теста на ковид теперь недостаточно

13:51 25.10.2021 Симптоматика коронавирусной инфекции в настоящее время уже заметно отличается от того, что наблюдалось в первой половине 2020 года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Врачи отмечают «возросшую агрессивность» коронавируса

14:00 25.10.2021 В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 638 учеников и 131 учитель и преподаватель. Читайте подробнее: В Черногории насчитывается более 630 зараженных коронавирусом учеников

14:04 25.10.2021 Власти Индонезии получили 684 400 доз вакцины AstraZeneca из Новой Зеландии, сообщает Antara. Читайте также: Новая Зеландия отправила в Индонезию партию вакцины от коронавируса

14:06 25.10.2021 Девушка в маске на улице [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:08 25.10.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 280 тестов на коронавирус, из которых 78 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 октября сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии за сутки выявили почти 80 случаев заражения коронавирусом

14:32 25.10.2021 Многие жители Грузии начнут прививаться от COVID-19, если их заставят это сделать. Об этом 25 октября сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе в интервью агентству «Интерпрессньюс». Читайте также: Врач в Грузии объяснил стремление добиться обязательной вакцинации в стране

14:35 25.10.2021 Греция была отмечена как лучшее туристическое направление для Европы в 2021 году на международной туристической премии World Travel Awards. После награждения министр туризма Греции Василис Кикилиас заявил, что его страна «хорошо справилась с управлением пандемией и внедрением медицинских и туристических протоколов. Она доказала, что является не только самым красивым, но и самым безопасным местом для посещения». Читайте подробнее: Греция признана ведущим туристическим направлением Европы в 2021 году

14:42 25.10.2021 В Армении за последние сутки провели 14 037 исследований на коронавирус, из которых 1184 дали положительный результат. Об этом 25 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом

14:53 25.10.2021 Число жертв пандемии в Израиле составило 8046. Об этом: В Израиле за сутки выявили 810 случаев заражения коронавирусом

15:07 25.10.2021 Осенью 2021 года коронавирус активнее начал поражать молодое поколение. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Коронавирус добрался до молодёжи — врач

15:13 25.10.2021 На второй год пандемии фиксируется увеличение заражённых коронавирусом беременных. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «В больницу начали попадать беременные» — о коронавирусе

15:36 25.10.2021 Тест на коронавирус. США Governor Tom Wolf

15:40 25.10.2021 Минздрав Грузии придерживается позиции, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. Об этом 25 октября заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: Глава минздрава Грузии призвала воздержаться от принуждения к вакцинации

16:13 25.10.2021 Вводимая с 25 октября в Эстонии запретительная мера признавать в качестве доказательства инфекционной безопасности тесты на коронавирус хорошо не проработана с юридической точки зрения. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на экспертов. Читайте также: Юристы Эстонии: отказ от ковид-тестов сомнителен с точки зрения законности

16:14 25.10.2021 Разглашение данных о медицинских процедурах гражданина является нарушением его прав. Так министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе 25 октября ответила журналистам на вопрос о том, когда она сделает вторую прививку от COVID-19. Читайте также: Глава минзрава Грузии отказалась говорить о своей вакцинации

16:48 25.10.2021 Девушка в маске на улице [Дарья Драй © ИА REGNUM]

16:58 25.10.2021 Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть доступна уже в ноябре, сообщает 25 октября Reuters. Читайте подробнее: США ожидают вакцину для детей 5−11 лет в ноябре

16:59 25.10.2021 Администрация президента США Джо Байдена 25 октября подробно расскажет о новых правилах, которые придется соблюдать большинству турисов для въезда в США, сообщает Reuters. Читайте также: США объявят о новых правилах для въезда в страну

17:03 25.10.2021 Известный латвийский политик, бывший министр экономики Айнар Шлесерс получил положительный результат анализа на коронавирус COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Организатор митингов против вакцинации в Латвии заразился коронавирусом

17:30 25.10.2021 В Узбекистан из США 25 октября доставлено 273,78 тысячи доз вакцины Pfizer, сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу посольства США в Ташкенте. Читайте также: США отправили в Узбекистан еще 274 тыс. доз Pfizer

17:38 25.10.2021 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны активнее вакцинироваться, так как среди скончавшихся от коронавируса не вакцинированных в разы больше, чем вакцинированных. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Читайте также: Премьер Эстонии против поощрения деньгами за вакцинацию

18:06 25.10.2021 Администрация президента США Джо Байдена инвестирует $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы победить национальный дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования, сообщает 25 октября Reuters. Читайте подробнее: Белый дом потратит $70 млн на борьбу с дефицитом тестов на COVID-19

18:21 25.10.2021 Социальная дистанция у аптеки. Новая Зеландия. (сс) Alan Tennyson

19:37 25.10.2021 Рост темпов распространения коронавирусной инфекции отмечается практически во всех европейских странах, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

19:38 25.10.2021 Наиболее тяжелая ситуация на Украине, в Латвии, Румынии и Болгарии, где регистрируется максимальное за всё время число новых случаев заражения в сутки.

19:38 25.10.2021 В зеленую зону, где заболеваемость падает, входят на сегодняшний день лишь Босния и Герцеговина, Испания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Швейцария.

19:39 25.10.2021 Если в начале осени новые вспышки отмечались только в восточной части Европы, то в последние дни они также фиксируются и в западной.

20:07 25.10.2021 Кенийцы в масках. (сс) Andy Maitei

21:03 25.10.2021 ТАСС, проанализировав эпидемическую обстановку в европейских странах, отмечает: стремительный рост заболеваемости и смертности в Восточной Европе отмечается на фоне низких темпов вакцинации населения против коронавируса.

21:03 25.10.2021 Так, самые высокие темпы распространения инфекции регистрируются на Украине, где привиты всего 16% жителей. В сутки там выявляют более 23,7 тыс. новых заразившихся. Смертность в стране также достигла максимального уровня — свыше 600 летальных случаев в сутки.

21:03 25.10.2021 В Румынии, где вакцинацию прошли около 30% граждан, в день уже фиксируют более 15 тыс. новых случаев заражения, а суточные показатели смертности превысили 500.

21:03 25.10.2021 В Болгарии заболеваемость также поднялась до максимального за время пандемии уровня. Число новых заболевших уже превышает в сутки 5 тыс. При этом привиты в стране около 20%.

21:04 25.10.2021 Однако в Латвии, где один из самых высоких в Восточной Европе уровней вакцинации населения (43%), заболеваемость также вышла на пик — ежедневно ковид регистрируют у 3,1 тыс. человек. На фоне столь резкого роста власти были вынуждены ввести в стране очередной локдаун.

21:04 25.10.2021 В Белоруссии, где привившихся примерно 20%, выявляют более 2 тыс. инфицированных в сутки, что является самым высоким показателем за пандемию, отмечает ТАСС. Однако министерство здравоохранения в конце прошлой недели отменило обязательный масочный режим, введенный 9 октября на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

21:22 25.10.2021 В Косово за период с начала пандемии выявлено 160 579 случаев заражения коронавирусом, не считая сербское население края, 157 225 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте также: В Косово за сутки выявлено три носителя коронавируса

21:26 25.10.2021 Врачи в защитных костюмах в клинике Барселоны. Испания. (сс) Jordiventura96.

21:30 25.10.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 253 521 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 3840 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: В ВОЗ назвали число новых случаев COVID-19 в мире за сутки

21:37 25.10.2021 В Северной Македонии 25 октября в результате исследования 1514 образцов выявлено 135 новых носителей коронавируса, за сутки скончались 11 больных COVID-19, 330 пациентов выздоровели. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявлено 135 носителей коронавируса

21:46 25.10.2021 Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыто по всем полосам из-за акций протеста, проходящих в городе, сообщает 25 октября нью-йоркский департамент полиции на своей странице в Twitter. По информации издания Newsweek, акции протеста направлены против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора. Читайте также: В Нью-Йорке протестуют против вакцинации — Бруклинский мост перекрыт

21:53 25.10.2021 В Албании за сутки в результате обследования 2640 человек выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом, скончались шесть больных COVID-19, выздоровели ещё 192 пациента, сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Подробности в материале: В Албании за сутки выявлено 264 носителя коронавируса

22:00 25.10.2021 В ряде восточноевропейских стран, где привиты уже более половины населения, заболеваемость тоже растет, однако не так резко, пока она все еще сильно ниже пиковых значений конца прошлого — начала этого года, отмечает ТАСС. В частности, в Литве, Чехии и Словакии в сутки регистрируют уже около 3,5 тыс. случаев заражения, что для первой страны является максимумом с декабря прошлого года, а для двух последних — с начала этой весны. В Эстонии темпы распространения инфекции также достигли мартовских показателей — коронавирус диагностируют у 1,5 тыс. человек за 24 часа.

22:00 25.10.2021 В Польше (более 5 тыс. инфицированных в сутки) и Венгрии (свыше 2,5 тыс.) заболеваемость оказалась на самом высоком за последние полгода уровне.

22:00 25.10.2021 Среди стран Западной Европы наиболее неблагоприятная эпидемическая ситуация складывается в Великобритании. Там суточные показатели новых заразившихся превысили отметку в 50 тыс., что является максимумом с середины июля. Смертность также увеличилась до 0,2 тыс., но на пике в феврале этого года она была в восемь раз выше. Полный курс вакцинации при этом в стране прошли 72% жителей.

22:00 25.10.2021 Тенденция к росту заболеваемости наблюдается в Германии, где она поднялась до уровня мая (19,5 тыс. случаев заражения в сутки), в Бельгии она соответствует показателям апреля (более 6 тыс.), а в Австрии, где выявляют уже более 3,8 тыс. инфицированных, это максимум с декабря прошлого года. При этом во всех этих странах смертность остается очень низкой. Уровень вакцинации при этом везде превышает 60%, отмечает издание.

22:01 25.10.2021 Вакцинация против коронавируса в Аргентине. (сс) Gobierno del Chubut

22:07 25.10.2021 Для того чтобы говорить, что эпидемия коронавируса находится под контролем, нужно привить 90% граждан, заявил в понедельник, 25 октября, глава департамента профилактики министерства здравоохранения Джанни Рецца.В настоящее время в Италии до сих пор не сделали даже первую прививку около 7,6 миллиона человек (около 12,5% населения), в основном это люди среднего возраста (от 30 до 50), напомнил Рецца. Читайте также: Минздрав Италии: для контроля над эпидемией надо привить 90% граждан

22:12 25.10.2021 На севере Италии, в регионах Больцано и Альто-Адидже, могут ввести новые ограничения исключительно для непривитых граждан, местные власти изучают этот вопрос, передают национальные СМИ в понедельник, 25 октября.В качестве образца взят опыт соседней Австрии. Местные чиновники отмечают, что эпидемиологическая ситуация тревожная. Подробности в материале: На севере Италии ограничения могут коснуться только непривитых

22:27 25.10.2021 Возможно, третью прививку от коронавируса придется делать всем гражданам Италии, а не «особо деликатным группам», как предполагалось, заявил в понедельник, 25 октября, глава национального высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Ранее в минздраве страны заявили, что для контроля над эпидемией необходимо привить около 90% граждан (в настоящее время — 73,7%). Подробности в материале: Третьи прививки от коронавируса могут ждать всех итальянцев

22:48 25.10.2021 Экспресс-тест на коронавирус. (сс) dronepicr (4)

23:03 25.10.2021 Минздрав Косово напомнил жителям края о новых мерах по ограничению распространения коронавируса, включая комендантский час.

00:00 26.10.2021 Въезд в Италию из Албании будет возможен лишь для возвращения на место проживания, а также в целях осуществления работы, обучения, прохождения лечения и по «абсолютно срочным поводам». Читайте подробнее: Италия закрыла границу с Албанией из-за коронавируса

00:01 26.10.2021 За последние сутки в Сербии зарегистрировано почти 6000 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало 25 октября министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте. Читайте подробнее: В Сербии зарегистрировано еще 6000 случаев заражения коронавирусом

00:39 26.10.2021 На Фиджи за прошедшие сутки выявили 51 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства. Читайте подробнее: На Фиджи за сутки выявили более 50 носителей SARS-CoV-2

00:47 26.10.2021 Белорусские врачи из «ковидных» отделений медучреждений Минска и других городов не разделяют оптимизма чиновников. Они отмечают резкий рост смертности пациентов — кратно больший, чем весной. В отдельных больницах смертность доходит до двух десятков за сутки. Об этом: Белорусские врачи не разделяют оптимизма минздрава по COVID-19

01:04 26.10.2021 В Ботсване начали прививать против коронавирусной инфекции жителей возрастом от 18 до 29 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Ботсване начали вакцинировать молодежь против COVID-19

03:06 26.10.2021 Видеозапись, на которой президент Бразилии Жаир Болсонару заявляет о связи между ВИЧ и вакцинами против COVID-19, удалили социальные сети Facebook и Instagram. Об этом 25 октября сообщило издание Folha de São Paulo. Читайте подробнее: Соцсети удалили видеозапись со словами Болсонару о вакцинах от COVID-19

04:26 26.10.2021 Видеохостинг YouTube временно заблокировал канал президента Бразилии Жаира Болсонару из-за якобы дезинформации по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация видеохостинга. Читайте подробнее: YouTube временно заблокировал канал президента Бразилии