Биробиджан, 21 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Биробиджане пожилую женщину на пешеходном переходе утром 21 октября сбил автомобиль. Пенсионерка скончалась в больнице, написало EAOMedia.

Kecko ДТП

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Женщина смело вышла на пешеходный переход, и практически сразу на неё налетел автомобиль, который ехал на большой скорости. Пенсионерка отлетела на несколько метров от места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Ростовской области водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. 4 октября в Улан-Удэ пьяный водитель сбил переходившую дорогу по «зебре» школьницу.