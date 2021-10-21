Чебоксары, 21 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Чувашии расширили перечень учреждений культуры, которые будут обслуживать посетителей только по QR-кодам. Соответствующий указ в новой редакции подписал глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека

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Список учреждений, куда будут пускать только вакцинированных от COVID-19, пополнили библиотеки, музеи и архивы.

«Библиотеки, архивы, музеи должны работать только при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленном на электронном устройстве», — говорят в администрации главы республики.

Напомним, система пропуска с QR-кодами введена в Чувашии 11 октября и касалась работы кинотеатров, предприятий общепита, театров. 20 октября глава республики Олег Николаев заявил, что в первые дни на предприятиях общепита были «некоторые снижения», но затем «ситуация стабилизировалась».

Читайте также:Глава Чувашии считает «очень правильным» введение нерабочих днейКак сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса переболели 31 883 жителей, всего заразились 36 090 человек. От осложнений, вызванных после заражения коронавирусом, умерли 2575 жителей.