Сува, , 07:36 — REGNUM Глава правительства Фиджи Фрэнк Баинимарама представит кандидатуру Рату Вильяма Катонивере на рассмотрение парламента для назначения на должность президента республики. Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

Фиджи

«Рату Вильям Катонивере, принял предложение стать кандидатом на пост президента нашей страны», — заявил он.

Баинимарама добавил, что обсуждать кандидатуру Катонивере парламент будет 22 октября. Также он отрекомендовал кандидата как решительного защитника природы островов. Ранее Катонивере занимал должность главы морского заповедника.

Напомним, согласно конституции Фиджи, президента назначает парламент страны. Срок полномочий действующего главы государства Джиоджи Конроте истекает в ноябре 2021 года. Теперь законодательный орган должен избрать нового президента к этому сроку.