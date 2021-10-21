Барнаул, 21 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Дожди прогнозируются в Алтайском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В Барнауле. Октябрь

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

21 октября в крае ещё будет преимущественно без осадков, а в последующие двое суток ночью и днём пройдут умеренные дожди.

Ночью будет +5…+7 °С. Днём воздух прогреется до +8…+15 °С. 21 октября по югу возможно повышение температуры до +20 °С.

23 октября похолодает, юго-западный ветер усилится до 6−11 м/с с порывами до 20 м/с.

В столице региона — городе Барнауле — в конце дня 22 октября прогнозируется небольшой дождь. Ночные температуры составят 0…+5 °С, дневные — +7…+15 °С. Возможны порывы ветра до 14 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области ожидается похолодание.

Читайте также: В Омскую область идёт похолодание