Ханты-Мансийск, 21 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступило сразу три банкротных иска от АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Во всех случаях ответчиками выступают садовые общества. Дела ещё не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковые заявления поданы в один день — 20 октября 2021 года. Вероятно, основанием стала просроченная задолженность за поставленные услуги энергоснабжения.

По первому делу ответчиком проходит садово-огородническое некоммерческое товарищество «Дорожник», долг которого заявлен в размере 1 465 217,53 рубля. По второму — садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Северянка» (долг — 422 997,4 рубля) а по третьему — потребительский садоводческий кооператив «Ветеран-2» с долгом 928 914,43 рубля.