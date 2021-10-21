Бразилиа, 21 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Обвинения в совершении девяти преступлений в период пандемии предъявлены бразильскому президенту Жаиру Болсонару специальной комиссией Сената Национального конгресса Бразилии. Об этом 20 октября сообщил портал G1.

Carolina Antunes. PR Жаир Болсонару

Главу государства подозревают в «эпидемии со смертельным исходом, нарушении санитарных правил, мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, подлоге документов, нерациональном использовании государственных средств, превышении должностных полномочий, а также в преступлении против человечности и нарушении социальных свобод».

Его решили не обвинять в преступлениях, связанных с убийством и геноцидом коренных народов, что также изначально планировали сделать в комиссии. В докладе по расследованию Сената также фигурируют трое детей Болсонару, а также действующие и бывшие министры. Всего в документе представлены 68 обвинений против физических лиц и компаний Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня семь политических партий Бразилии выступили с инициативой вынести импичмент Жаиру Болсонару.