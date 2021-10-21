Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 42 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 41). За всё время пандемии в крае зарегистрировали 20 577 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в оперативном штабе региона.

Коронавирус

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За прошедшие 24 часа врачи выписали с связи с полным выздоровлением 22 пациента. За всё время успешно справились с коронавирусом 15 914 человек.

Ещё 16 больных COVID-19 были госпитализированы. Всего в инфекционных госпиталях находится 161 пациент. Свободными в инфекционных отделениях остаются 109 коек.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки увеличилось на три. За всё время пандемии в крае зарегистрировали 409 смертей пациентов сс коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала пандемии коронавируса скончались от осложнений уже 1226 человек, из них людей старше 65 лет — 65% или 806 человек. Ежедневно умирают от 3 до 6 пациентов.