Токио, 21 октября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Разработчики версии Resident Evil 4 для гарнитур виртуальной реальности вырезали из игры некоторые сцены. Об этом 21 октября сообщает журнал Kotaku.

Resident Evil 4

Из игры убрали некоторые диалоги, связанные с дочерью президента Эшли Грэм, которую спасает главный герой Леон Кеннеди. Речь идёт о фразах, имеющих сексуальный подтекст и относящихся к телу девушки. Кроме того, из игры удалят известную сцену финала, в которой одетая в короткую юбку Эшли садится на водный мотоцикл.

Напомним, релиз Resident Evil 4 VR состоится 21 октября 2021 года. Игра является эксклюзивом платформы Oculus Quest 2.