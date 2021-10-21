Екатеринбург, 21 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. На Среднем Урале 21 и 22 октября ожидается дождь со снегом и гололедица. Во время непогоды возрастет опасность аварийных ситуаций на дорогах, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.

Disclosurenewsonline.com Гололед

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Жителям рекомендуют ограничить работы на свежем воздухе, воздержаться от туристических походов. Возможен обрыв линий электропередач и повреждения кровли.

Областное Управление МЧС предупреждает, что в таких условиях пешеходам и автомобилистам необходимо быть предельно внимательными. Это позволит сократить число аварийных ситуаций на дорогах.