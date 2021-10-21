Томск, 21 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Нерабочие дни в Томской области не планируют объявлять до 30 октября. Об этом сообщил глава регионального департамента информационной политики Алексей Севостьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Таких планов в настоящий момент нет», — цитирует Севостьянова РИА Томск.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября.

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При этом президент отметил, что главы регионов могут самостоятельно устанавливать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе дополнительные нерабочие дни (до 30 октября или после 7 ноября).

Добавим, по словам заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, Томская область — один из регионов, где в настоящее время складывается «наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких».

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