Москва, 21 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Ставшую уже традиционной большую пресс-конференцию планирует провести президент России Владимир Путин. Об этом 21 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

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На вопрос, планируется ли большая пресс-конференция президента РФ, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно. По словам Пескова, формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, большая пресс-конференция президента России проводится ежегодно с 2001 года. Самая короткая по продолжительности встреча российского лидера с журналистами составила 1 час 35 минут. Самая продолжительная про времени пресс-конференция состоялась в 2008 году, она продлилась четыре часа сорок минут. С мая 2008 года по май 2012 года Путин не проводил пресс-конференций с журналистами, так как занимал пост не президента, а главы правительства.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса формат пресс-конференции был несколько изменён: часть журналистов находилась вместе с главой России в его резиденции в Ново-Огарёво, а часть общалась с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, пресс-конференция была объединена с традиционной прямой линией российского лидера и часть вопросов ему задавали граждане России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября.