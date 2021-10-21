Вашингтон, 21 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США снизились с 8 по 15 октября на 431 тысячу баррелей и составили 426,544 млн баррелей. Об этом 20 октября сообщило на своем сайте американского министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее агентство Bloomberg опросило аналитиков, которые сошлись в прогнозе, что запасы указанного сырья в стране не снизятся, а вырастут на 2 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти может восстановиться к концу 2022 года.