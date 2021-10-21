Владивосток, 21 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 10 ноября 2021 года начнёт рассматривать иск ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) к автономной некоммерческой организации по развитию и организации культуры и спорта «Регбийный клуб «Владивостокские тигры». С ответчика требуют возвращения автомобиля Land Cruiser 200, ранее переданного в аренду с правом выкупа. В рамках спора наложены обеспечительные меры в виде запрета клубу распоряжаться спорным имуществом, передаёт ИА REGNUM.

Alekc2m Toyota Land Cruiser 200

Иск был подан в начале октября 2021 года. Дело слушает судья Власенко. ВМТП подал заявление «об обязании ответчика возвратить истцу транспортное средство (автомобиль Land Cruiser 200, регистрационный номер Е111ОТ777) по договору аренды транспортного средства с правом выкупа № ARD0008D20 от 15.09.2020 года». Возвратить внедорожник должны на улицу Стрельникова, 9 во Владивостоке (адрес ВМТП).

По делу наложены обеспечительные меры до вынесения решения по существу вопроса.

По данным ЕГРЮЛ, клуб-ответчик был создан в декабре 2019 года. Руководитель с апреля 2021 года — Темирхан Алибеков. Он же руководитель созданного в конце мая 2021 года АНО «Профспорт». Учредителем регби-клуба было АНО «Спортивный центр Приморского края» и ООО «Приморье». С 20 апреля 2021 года регбийный клуб числится в стадии ликвидации.