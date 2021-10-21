Тегеран, 21 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Учитывая полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, эксперты из иранских и казахстанских исследовательских институтов призвали к созданию новых рамок для двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 октября.

В ходе вебинара на тему «Расширение ирано-казахстанских отношений за последние 30 лет независимости Казахстана» участники конференции заявили, что с момента установления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами не было серьезных политических споров.

Эксперты подчеркнули важность Ирана и Казахстана в обеспечении региональной безопасности, особенно в районе Каспийского моря, выразив при этом обеспокоенность ситуацией в Афганистане.

Обе стороны также обсудили пути развития сотрудничества между двумя странами и обменялись мнениями о достижениях Казахстана с момента обретения страной независимости 30 лет назад.