Париж, 21 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Цены на энергоносители и различные товары во Франции продолжат расти в течение 2022 года, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

Siren-Com Брюно Ле Мэр

Чиновник отменил, что речь идет об оптимистичном прогнозе, который опирается на то, что экономика республики демонстрирует «сильную активизацию». Он подчеркнул, что инфляция провоцируется нехваткой стали, алюминия, древесины и различных видов топлива.

Министр также поддержал идею о целевой помощи семьям, наиболее задетых от текущей ситуацией в стране. По словам Ле Мэра, одной из задач государства является защита населения. Глава ведомства также выступил за ограничение тарифов на электричество. Он добавил, что в случае бездействия властей стоимость энергии в республике возрастет на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября газета Le Figaro написало о том, что планы по восстановлению экономики Франции могут быть сорваны из-за нехватки рабочей силы в ряде отраслей.