Министр экономики Франции заявил о продолжении роста цен в 2022 году
Париж, 21 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Цены на энергоносители и различные товары во Франции продолжат расти в течение 2022 года, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.
Чиновник отменил, что речь идет об оптимистичном прогнозе, который опирается на то, что экономика республики демонстрирует «сильную активизацию». Он подчеркнул, что инфляция провоцируется нехваткой стали, алюминия, древесины и различных видов топлива.
Министр также поддержал идею о целевой помощи семьям, наиболее задетых от текущей ситуацией в стране. По словам Ле Мэра, одной из задач государства является защита населения. Глава ведомства также выступил за ограничение тарифов на электричество. Он добавил, что в случае бездействия властей стоимость энергии в республике возрастет на 15%.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября газета Le Figaro написало о том, что планы по восстановлению экономики Франции могут быть сорваны из-за нехватки рабочей силы в ряде отраслей.