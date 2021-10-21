Ульяновск, 21 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Золотая осень

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По данным ведомства, 21 октября ожидается сильный юго-западный ветер, его порывы будут достигать 17 — 22 метров в секунду. В связи с этим в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре находиться в помещениях и обеспечить контроль за детьми. Если в непогоду оказались на улице, то не использовать в качестве укрытия стены домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Аналогичные рекомендации относятся к остановкам общественного транспорта, баннерам, деревьям, линиям электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов, где «жёлтый» означает, что стихия потенциально опасна.