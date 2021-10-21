Тегеран, 21 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. 20 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил смертоносный теракт в сирийской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде передал свои соболезнования сирийскому народу и правительству, а также семьям погибших, пожелав им терпения и сил.

«Слепые и трусливые террористические акты обречены на провал и, конечно же, не могут подорвать решимость сирийского правительства и народа в борьбе с терроризмом и освобождении оккупированных территорий с целью установления стабильности в этой стране», — отметил иранский дипломат.

Сообщается, что взрыв произошел 20 октября утром, когда представители сирийской армии пересекали мост в Дамаске. Источники сообщают, что в результате теракта погибли 13 военнослужащих.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.