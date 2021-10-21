Тегеран, 21 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 20 октября генеральный консул Исламской Республики Иран в Лахоре и пакистанский торговый представитель подчеркнули необходимость принятия практических мер по укреплению торговли между Тегераном и Исламабадом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Реза Назери во время встречи с Номаном Кабиром, новым президентом Торгово-промышленной палаты Лахора, рассмотрел последние события в ирано-пакистанских отношениях.

Иранский дипломат выразил надежду, что правительство Пакистана облегчит передвижение торговцев и ускорит пограничную деятельность, пересмотрев действующие в стране ограничения, связанные с распространением COVID-19.

Назери подчеркнул важность возобновления полетов между Ираном и Пакистаном, призвав к упрощению визового режима, особенно для иранских бизнесменов. Он отметил, что также необходимо облегчить транспортировку и перемещение иранских грузовиков.

Президент Торгово-промышленной палаты Лахора высоко оценил богатую цивилизацию и культуру Ирана, назвав сильные общие черты между двумя соседними странами ключевым фактором в расширении сотрудничества и развитии связей.