Тегеран, 21 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. 20 октября в Лахоре открылась выставка каллиграфических работ Исламской Республики Иран и Пакистана, организованная Иранским культурным центром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выставка была открыта при участии представителей Ассоциации каллиграфов Пакистана, генерального консула Ирана Мохаммада Резы Назери и Джафара Ронаса, директора Иранского культурного центра.

На выставке были представлены 40 работ известных иранских каллиграфов, в том числе Али Реза Кадходая, Казема Хорасани и Масуда Саффара, а также 17 каллиграфов провинции Пенджаб.

Культурное мероприятие было открыто в присутствии некоторых пакистанских деятелей и официальных лиц, в том числе директора Пенджабского института культуры, искусства и языка Сугры Садаф и исполнительного директора Центра искусств Мохаммада Асима Чаудри.

Выступая по этому случаю, генеральный консул Ирана заявил: «Открытие выставки известных иранских и пакистанских каллиграфов в Лахоре, культурном центре этой страны, укрепит отношения между двумя странами».