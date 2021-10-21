Новосибирск, , 06:45 — REGNUM Кресло полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе целых полгода оставалось пустым. Продолжительное отсутствие представителя президента РФ в купе с отсутствием официальной информации начали формировать досужие домыслы и слухи, отметил ИА REGNUM заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев Sfo.gov.ru

«Новосибирск — столица Сибирского федерального округа, и чтобы кто не говорил, но этот оспариваемый факт многими крупными сибирскими городами фиксируется институционально — на ул. Державина размещается «штабквартира» полномочного представителя президента РФ в Сибири. Так сложилась вертикаль власти и место нашего года в ней. Однако с 9 апреля 2021 года, целые полгода, кресло полпреда оставалось пустым. Продолжительное отсутствие представителя президента РФ в купе с отсутствием официальной информации начали формировать досужие домыслы и слухи: то о реформировании или переезде, то о принципиальных кабинетных баталиях или наоборот нежелании кого-либо ехать в «ссыльный край», то о потере интереса к сибирским делам со стороны федерального центра. Тем не менее, время в шесть месяцев остудит любою фантазию, а по современным меркам информационного пространства — это вообще целая вечность. Именно по этой причине октябрьское назначение Анатолия Серышева прошло крайне буднично и незаметно в региональной повестке дня», — считает эксперт.

По словам Борисова, кадровый офицер спецслужб, помощник президента Серышев полностью соответствует функциональной значимости вверенной ему институции — политическая опека и присмотр за провинциальными управленцами, «так сказать включенное наблюдение».

«При желании, можно даже прочитать должность «серого кардинала Сибири» в фамилии Анатолия Серышева. Ждать каких-то активных действий в общем-то не стоит. Несмотря на то, что Анатолий Анатольевич по рождению сибиряк, но он давненько не был в наших краях, да и полугодовалый простой для управления, также вряд пошел на пользу коллективу. Поэтому для нового руководителя первостепенной задачей будет налаживание рабочей обстановки внутри ведомства, приведение в порядок накопившихся дел», — отмечает он.

Напомним, что в Новосибирск утром сегодня, 21 октября, прилетел полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

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