Тегеран, 21 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. 20 октября командующий ВВС иранской армии бригадный генерал Хамид Вахеди заявил, что вооруженные силы Ирана проведут децентрализованные учения по противовоздушной обороне под названием «10-е защитники неба велаята 1400». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Вахеди заявил, что оперативная фаза учений начнется через неделю, при этом в манёврах примут участие отдельные подразделения сил противовоздушной обороны иранской армии.

Он отметил, что учения направлены на то, чтобы частично отразить возможности иранских ВВС. В то же время планируется подготовка к ведению и контролю огня перехватчиков и использованию различных типов самолетов.

Командующий ВВС иранской армии подчеркнул, что в учениях будут использоваться все виды отечественных модернизированных систем и вооружений, включая тяжелые и полутяжелые интеллектуальные бомбы, а также различные типы лазерных, телевизионных, тепловых, радиолокационных ракет и бомб.