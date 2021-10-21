Тегеран, 21 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. 20 октября министры юстиции Исламской Республики Иран и Ирака подписали совместное коммюнике о расширении правовых и судебных отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Совместное коммюнике было подготовлено и подписано министром юстиции Ирана Амиром Хоссейном Рахими и его иракским коллегой Саларом Абдул-Саттаром Мохаммедом в четырех пунктах, основанных на доброй воле и необходимости укрепления двусторонних связей.

Регулярные переговоры в формате совместного юридического комитета, посвященные более эффективному осуществлению правовых и судебных соглашений, обмену опытом в области прав человека, борьбе с коррупцией, правам детей, репатриации осужденных граждан и разработке соглашения о выдаче коррупционных активов, являются одними из наиболее важных вопросов, поднятых в коммюнике.

Министр юстиции Ирака совершил четырехдневный визит в Иран, чтобы обсудить ряд вопросов с высокопоставленными лицами этой страны.