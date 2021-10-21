Благовещенск, 21 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Амурскую область привезли из Китая более 5 тонн помидоров, заражённых вирусом коричневой морщинистости. Некачественный товар сожгут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе Россельхознадзора региона.

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Вирус был обнаружен в двух партиях томатов. На территорию региона овощи не допустили, чтобы избежать распространения опасного вируса и не допустить нанесение ущерба местным сельхозпроизводителям.

«Вирус поражает растения томатов и перца. Приводит к мозаичному окрашиванию их листьев, деформации и обесцвечиванию плодов. На плодах появляются желтые пятна», — пояснили в Россельзхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola) и вирус коричневой морщинистости были обнаружены во фруктах и томатах, поставляемых в Россию из Турции. Российская сторона выразила свою обеспокоенность и потребовала усилить контроль за фитосанитарным состоянием продуктов, которые экспортируются в Россию.