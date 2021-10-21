Ульяновск, 21 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с десятикратным ростом нагрузки на систему здравоохранения призывают врачей-пенсионеров вернуться к работе. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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Глава минздрава Александр Гашков в своём обращении к врачам-пенсионерам отметил, что «бывших медиков не бывает, нас с вами навсегда связывает клятва Гиппократа»:

«В это трудное время на помощь старшим товарищам вышли на «передовую» борьбы с COVID-19 наши дети — будущие медицинские специалисты, студенты и волонтёры, они также нуждаются в ваших знаниях, умениях и многолетнем опыте!»

Руководитель ведомства поясняют, что если врачам, ушедшим на пенсию, не рекомендуется по состоянию здоровья проводить личные приёмы, им могут предложить работу «в контактных центрах, где больным также необходимы ваши профессиональные рекомендации и доброе слово»:

«Мы просим вас вернуться в наши ряды, вы нам нужны».

Отметим, что многие пожилые врачи из-за пандемии ушли на изоляцию или пенсию.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла в десять раз. Первичную помощь оказывают 37 медицинских организаций, где не хватает 155 специалистов. Кроме того, многие медики болеют: из 677 числящихся врачей на больничный ушли более 70.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: за 20 октября подтверждено 409 случаев, за 19 октября — 390, до этого выявление в течение двух дней по 364 носителя инфекции.