Тегеран, , 08:46 — REGNUM 20 октября министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана заявил, что страна возобновит выдачу туристических виз с начала следующего месяца по иранскому календарю (23 октября). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эззатолла Заргами выступил с речью на симпозиуме, посвященном 100-летию туризма Ирана. Он отметил, что 20-месячный запрет на въезд в страну для иностранных туристов завершится в следующую субботу, совпадающую с началом иранского месяца Абан.

Министр подчеркнул, что сотрудничество всех правительственных органов необходимо для устранения препятствий на пути улучшения туристической индустрии Ирана, которая пострадала из-за пандемии COVID-19.

27 сентября Заргами заявил на церемонии, что по распоряжению президента Ирана Ибрагима Раиси выдача туристических виз и поток иностранных туристов через сухопутные и воздушные границы будут возобновлены с начала месяца Абан (23 октября).