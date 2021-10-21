Тегеран, 21 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. 20 октября генеральный директор департамента МИД Ирана по Западной Азии заявил: «Несмотря на многочисленные рамки переговоров по Афганистану, только инклюзивное правительство может установить мир и стабильность в стране». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Дохинский процесс, московский формат, группа 6+2, расширенная тройка, встреча соседей, шанхайский механизм, встреча ЕС по Афганистану, встреча Ирана, России, Турции и Пакистана, внутриафганский диалог и многие другие структуры стремятся к миру, стабильности и безопасности в Афганистане», — сообщил Расул Мусави в своем твиттере.

«Однако только национальное соглашение о формировании инклюзивного правительства может установить мир и стабильность в Афганистане», — отметил представитель министерства иностранных дел Ирана. По его словам, афганскому народу необходимо, чтобы все политические группы смогли прийти к единому консенсусу по существующим вопросам.