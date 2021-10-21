Тегеран, , 08:45 — REGNUM 20 октября старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи на встрече со специальным посланником Организации Объединенных Наций по Сирии Гейром Педерсеном подчеркнул важность разработки конституции Сирии без иностранного вмешательства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хаджи и Педерсен встретились, чтобы обсудить продолжающийся шестой раунд переговоров в Женеве между сирийским правительством и оппозицией по проекту конституции Сирии.

Педерсен дал положительную оценку текущему раунду переговоров, выразив надежду, что в этом раунде будет достигнут значительный прогресс.

Хаджи приветствовал положительные результаты шестого заседания Конституционного комитета Сирии, выразив поддержку Ираном усилий специального посланника ООН по Сирии.

Иранский чиновник также подчеркнул, что разработка конституции должна осуществляться без иностранного вмешательства и посредством национального диалога, при этом Иран всецело поддерживает данный процесс в рамках астанинского формата.

Хаджи подчеркнул необходимость отмены санкций против Сирии и призвал ООН содействовать оказанию гуманитарной помощи и финансированию восстановления в этой стране.