Тегеран, , 08:44 — REGNUM 20 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил на встрече с бывшим премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди, что Тегеран всегда выступал за мир и стабильность в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдолахиан отметил, что две страны являются надежными друзьями и братьями. Он подчеркнул, что политические, экономические и культурные отношения двух государств должны расширяться активнее.

Иранский дипломат высоко оценил шаги, предпринятые во время правления Аль-Махди, направленные на укрепление двусторонних связей, гарантируя ему, что Иран полон решимости и дальше укреплять отношения с Ираком.

«Иран всегда выступал за мир и стабильность в Ираке, а также за его конструктивную роль в региональных взаимодействиях, уважая политические решения иракского народа», — заявил иранский высокопоставленный дипломат.

Обе стороны также согласились с необходимостью продолжения переговоров, направленных на урегулирование сирийского кризиса.