Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Брентон Туэйтс намекнул, что не все герои сериала «Титаны» переживут финал третьего сезона. Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.

Компания DC Comics Логотип издательства комиксов DC Comics

В очередном интервью Туэйтс сказал, что команда супергероев выложится на полную, пытаясь спасти Готэм и его жителей, и добавил, что «в конце будет несколько прощаний».

Издание отметило, что это не обязательно говорит о том, что персонажи погибнут, возможно, кто-то из них покинет Готэм и перейдёт к новому этапу жизни. При этом автор статьи написал, что трагический финал тоже возможен, поскольку в текущем сезоне команда Найтвинга (Туэйтс) уже потерпела «серьёзное поражение».

Напомним, премьера третьего сезона «Титанов» состоялась 12 августа 2021 года на HBO Max, его последний (13-й) эпизод появится на сайте потокового сервиса 21 октября 2021-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что DC решила продлить шоу на четвёртый сезон.