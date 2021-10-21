Новосибирск, , 06:30 — REGNUM Назначение Анатолия Серышева на должность полпреда президента России в Сибирском федеральном округе оценивается исключительно положительно. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, это элитарный управленец и государственник, прошедший школу КГБ СССР. Он имеет самостоятельный опыт управления большими сложными системами. Во — вторых, это человек, которому президент лично доверяет, насколько я понимаю, в Администрации президента он курировал кадровую и наградную работу. Понятно, как администратор такого уровня будет решать вопросы. В-третьих, он коренной сибиряк, который знает наши края не понаслышке и будет искренне заботиться о развитии Сибири», — уточнил эксперт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирск утром сегодня, 21 октября, прилетел полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Читайте также: Новый полпред Сибири прибыл в Новосибирск