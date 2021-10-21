Благовещенск, 21 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Руководитель строительной организации Благовещенска ответит перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Подрядчик сэкономил на строительстве дороги, уложив более тонкий слой асфальта, чем было необходимо по договору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

stux Ремонт дороги

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Компания под руководством мошенника восстанавливала повреждённые участки дороги в селе Белогорье. За работу, выполненную с нарушениями, подрядчик получил оплату в полном объёме. Муниципалитету причинён ущерб в размере 12 млн рублей. Генерального директора компании разыскали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Средства на восстановления дорожного покрытия будут дополнительными и поступят из федеральной казны. Финансирование предназначено для ремонт дорог, которые заливало паводковыми водами в 2019—2021 годах.