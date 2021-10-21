Ульяновск, 21 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, за 20 октября в регионе лабораторно выявлено 409 носителей новой коронавирусной инфекции. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 390 случаев заражения SARS-CoV-2, ранее двое суток подряд выявляли по 364 случая заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 328 705 лабораторных тестов на ковид. В настоящее время под наблюдением находятся 19 837 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 90 082 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 405 пациентов, скончались 2850 жителей.