Сеул, 21 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Работы по подготовке к запуску первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» завершены, 21 октября сообщает на своем сайте министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Старт с космодрома «Наро» (провинция Чолла-Намдо) намечен на 16:00 по местному времени (10:00 мск). Вместе с тем реальное время запуска определят за полтора часа до планового, изучив погодные условия и риски столкновения с другими объектами в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября трехступенчатая ракета-носитель «Нури» весом 200 тонн была доставлена к пусковому комплексу и установлена на стартовый стол, после чего начались подготовительные работы к ее полету.