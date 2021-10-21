Чебоксары, 21 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Чувашии ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются снегопады и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень в Чувашии

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По его словам, сегодня, 21 октября, в связи с прохождением фронта «многоцентровой атлантической депрессии» регион могут накрыть обильные осадки в виде снега и мокрого снега. По расчётам, высота первого временного снежного покрова может достичь 2 см.

Ожидается, что днём 21 октября снег сменит дождь, всего может выпасть 15% месячной нормы осадков. А атмосферное давление упадёт почти на 15 пунктов, до 733 миллиметров ртутного столба.

Предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности распространило управление МЧС. Спасатели со ссылкой на Чувашгидромет предупреждают о порывах ветра до 16 метров в секунду.

По словам синоптика-любителя, осадки прекратятся вечером 21 октября, когда регион окажется в тёплом секторе ложбины и в результате начнётся потепление. 22 октября ожидается до +12 градусов тепла, но при этом будет ветрено.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода может привести к обрывам линий электропередач и связи, нарушениям в работе дорожно-коммунальных служб.