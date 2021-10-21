Вашингтон, 21 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Колорист Гейб Элтаеб, работавший над комиксами про Супермена, покинул издательство DC Comics. Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада Супергерой

Элтаеб пояснил, что последней каплей для него стало то, что DC решила изменить девиз Супермена с «Правда, справедливость и американский путь» на «Правда, справедливость и лучшее завтра». Он заявил, что устал от того, что издательство «уничтожает этих персонажей» и добавил, что у DС «нет на это права».

«Когда кучка уродливых либеральных SJW (уничижительное выражение, обозначающее «борец за социальную справедливость») столкнула вас с Титаника на спасательный плот», — написал впоследствии Элтаеб на своей странице в Instagram.

«Мой дедушка чуть не умер во время Второй мировой войны», — сказал художник, выступая в YouTube-подкасте, добавив, что люди не могут уничтожать то, что им передали погибшие. «Я не мог стоять в стороне и смотреть, как они оскорбляют наследие, за которое заплатили кровью», — подчеркнул Элтаеб.