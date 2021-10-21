Художник покинул издательство DC из-за комикса про Супермена-гея
Вашингтон, 21 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Колорист Гейб Элтаеб, работавший над комиксами про Супермена, покинул издательство DC Comics. Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.
Элтаеб пояснил, что последней каплей для него стало то, что DC решила изменить девиз Супермена с «Правда, справедливость и американский путь» на «Правда, справедливость и лучшее завтра». Он заявил, что устал от того, что издательство «уничтожает этих персонажей» и добавил, что у DС «нет на это права».
«Когда кучка уродливых либеральных SJW (уничижительное выражение, обозначающее «борец за социальную справедливость») столкнула вас с Титаника на спасательный плот», — написал впоследствии Элтаеб на своей странице в Instagram.
«Мой дедушка чуть не умер во время Второй мировой войны», — сказал художник, выступая в YouTube-подкасте, добавив, что люди не могут уничтожать то, что им передали погибшие. «Я не мог стоять в стороне и смотреть, как они оскорбляют наследие, за которое заплатили кровью», — подчеркнул Элтаеб.
Отметим, что колорист должен был работать над предстоящим выпуском комикса, в котором сын Супермена Джонатан Кент будет бисексуалом, но в итоге либо DC Comics, либо сам художник решили, что им не стоит продолжать сотрудничество. Некоторые инсайдеры заявили, что в действительности Элтэба уволили,