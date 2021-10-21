Каракас, , 06:11 — REGNUM Предложение сенаторов Конгресса Колумбии наладить отношения Боготы и Каракаса поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил 20 октября в эфире телеканала Venezolana de Television.

Николас Мадуро Twitter.comNicolasMaduro

Речь идет о достижении договоренностей между колумбийским парламентом и Национальной ассамблеей Боливарианской Республики. По мнению Мадуро, такое событие является важнейшим шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Он отметил, что все споры между Боготой и Каракасом необходимо решать мирно. Вместе с тем президент подчеркнул, что почти 600 венесуэльских граждан, которые находятся в Колумбии, страдают от ксенофобии, и виноват в этом колумбийский лидер Иван Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Иван Дуке обрушился с критикой на инициативу колумбийских парламентариев по поводу нормализации отношений с Боготы и Каракаса.

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