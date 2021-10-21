Якутск, 21 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Пассажиров, которые не долетели до Певека на Чукотке из-за неисправности самолёта авиакомпании «Якутия», будет перевозить «Чукотавиа». Вахтовиков сначала доставят в Анадырь, а затем в Певек, написало ИА «Чукотка».

ИА REGNUM Пассажиры

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Для перевозки всех вахтовиков, летевших в Певек, потребуется сделать несколько рейсов. Ситуацию контролирует глава Чукотки Роман Копин.

«Первым боингом из Якутии ожидаем прибытие 64 человек — ровно на два рейса. Ан-26 берет на борт 32 человека. Работать будет один самолет. В течение пяти часов он отвезет первую партию и вернется за второй. Как только позволит состояние взлетно-посадочной полосы в Певеке, пассажиров начнем отправлять», — сообщили в АО «ЧукотАвиа».

Пока Певек не может принимать пассажиров из-за неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин выступил с требованием лучше воздействовать на авиакомпанию «Якутия». С такой просьбой он обратился в правительство Якутии и Росавиацию после того, как самолёт с летевшими в Певек вахтовиками экстренно приземлился в Среднеколымске из-за неисправности двигателя.