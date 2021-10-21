Владимир, 21 октября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате столкновения автобуса со стоявшим на обочине дороги грузовиком во Владимирской области. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 03:30 мск на 187-м км автотрассы М-7 «Волга7 в Судогодском районе. По предварительным данным, пассажирский автобус Mercedes, следовавший в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоявшим на обочине большегрузом Scania.

По состоянию на 05:00 мск известно о четырёх погибших и шести пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудник полиции пострадал в результате наезда на него автомобиля в Амурской области. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением во время гололёда.