В Томской области будут судить мужчину, жестоко убившего жену
Кожевниковский район, Томская область, 21 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Житель Томской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Расследование уголовного дела против жителя Кожевниковского района по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») завершено.
По версии следствия, 1 августа 2021 года в селе Хмелевка муж и жена распивали спиртное. В ходе распития мужчина расправился со своей супругой, использовав для этого огнестрельное оружие. От полученного ранения в голову женщина скончалась на месте.
«Обвиняемый содержится под стражей. В ходе следствия он дал признательные показания», — подчеркнули в ведомстве.
Материалы дела направлены в Кожевниковский районный суд.
Читайте также: Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала признательные показания