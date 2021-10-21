Кожевниковский район, Томская область, 21 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Житель Томской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Thedailybeast.com Уголовное дело

Расследование уголовного дела против жителя Кожевниковского района по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») завершено.

По версии следствия, 1 августа 2021 года в селе Хмелевка муж и жена распивали спиртное. В ходе распития мужчина расправился со своей супругой, использовав для этого огнестрельное оружие. От полученного ранения в голову женщина скончалась на месте.

«Обвиняемый содержится под стражей. В ходе следствия он дал признательные показания», — подчеркнули в ведомстве.

Материалы дела направлены в Кожевниковский районный суд.

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