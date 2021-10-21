Ла-Пас, 21 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись на автодороге между городами Оруро и Хуанини в Боливии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП

Сообщается, что лобовое столкновение фургона горнодобывающей компании с микроавтобусом произошло недалеко от департамента Оруро. В результате ДТП погибли не менее 12 человек, включая троих лидером профсоюза шахтеров. Не исключается, что число погибших может вырасти из-за критического состояния некоторых пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом в египетской столице Каире. В результате аварии погибли 17 человек.