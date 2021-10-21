Киев, , 05:58 — REGNUM Украинская армия превосходит большинство армий развитых стран в Североатлантическом альянсе (НАТО) настолько, что могла бы встать на четвёртое место по военной мощи, заявил 20 октября внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

НАТО

"Помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — сказал он.

Арестович не стал уточнять, почему считает армии Германии, Италии или других 25 государств в НАТО слабее украинской, однако заверил, что Киев на 100% готов вступить в ряды военного альянса.

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен сообщала, что Киев не получит статус члена НАТО, пока на украинской территории идёт война. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, в свою очередь, что Киев должен завершить реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.

Читайте ранее в этом сюжете: Псаки объяснила, почему Украина не в НАТО