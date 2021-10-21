Новосибирск, 21 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирск утром сегодня, 21 октября, прилетел полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В аэропорту его встретили руководители территориальных подразделений правоохранительных органов и органов военного управления, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили «Вести Новосибирск».

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Уточняется, что сразу на перроне аэропорта «Толмачёво» Серышев коротко переговорил с руководителями региона, правоохранительных и военных ведомств.

Напомним, что помощник президента РФ Анатолий Серышев был назначен полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе 12 октября.

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Ранее этот пост занимал Сергей Меняйло, который в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия.