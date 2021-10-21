Шэньян, Китай, 21 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, ещё 33 получили ранения в результате взрыва газа в ресторане, расположенном в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом 21 октября сообщает издание South China Morning Post.

geralt Взрыв

Взрыв прогремел в 08:20 по местному времени (03:200 мск) в городе Шэньян. Взрывной волной повредило несколько зданий, находившихся рядом с рестораном, а также автомобили, которые засыпало обломками и осколками стекла.

На место происшествия были направлены десять спасателей и три единицы спецтехники. Уточняется, что взрыв прогремел внутри трёхэтажного здания ресторана. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. Очевидцы рассказывают, что взрывом снесло часть стен и обнажило арматуру. Полиция и спасатели эвакуировали жителей ближайших к месту происшествия домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в ресторане на северо-востоке Китая.